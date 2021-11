Al Bano: com’è diventata la figlia Jasmine? Un vero spettacolo della natura

By

Bellissima come la mamma Jasmine, ma i figli di Al Bano sono davvero tutti belli. I geni hanno fatto la loro parte. Il cantante, infatti, ha sia dei figli con Romina Power, sua storica compagna, ma anche dalla attuale compagna Loredana Lecciso.

Un tempo la relazione con la showgirl era piuttosto burrascosa. Oggi però Al Bano e Loredana sembrano aver trovato un equilibrio. I due, infatti, vanno d’accordo anche grazie all’obiettivo comune: quello di crescere Bido e Jasmine nel migliore dei modi.

Al Bano, la figlia Jasmine oggi è uno spettacolo

Grazie alla sua esperienza a The Voice, Al Bano ha potuto mostrare al mondo le doti canore e anche quelle da ‘giudice’ della figlia Jasmine Carrisi. Con la conduzione di Antonella Clerici, i due hanno fatto coppia nella versione senior del noto programma che è stata un vero successo.

Quest’anno, infatti, a breve potremmo rivedere il programma in onda come sempre su rai 2 ma questa volta, la coppia Carrisi non ci sarà.

I due sono rimasti stupiti dall’assenza della chiamata di quest’anno. Pare, infatti, che il resto dei giurati siano stati tutti confermati. Intanto, Jasmine continua il suo percorso nella musica che promette molto bene. Il suo genere è molto in voga tra gli adolescenti quindi ha un bacino d’ascolto molto ampio.

Jasmine oggi è una donna bellissima

Intano gli anni passano e la figlia del cantante cresce. Jasmine oggi ha 20 anni ed è molto attiva sui social. Grazie al suo aspetto fisico attira sempre l’attenzione su di sé, soprattutto quella dei maschietti anche se pare che attualmente il suo cuoricino sia già impegnato.

Somiglia molto alla sua mamma Loredana Lecciso ma i tratti tipici dei geni di Albano si evidenziano pienamente nelle smorfie, negli zigomi e nel taglio d’occhi. I fan del cantante non hanno potuto non notare, infatti, la incredibile somiglianza con la primogenita scomparsa avuta da Romina Power, Ylenia Carrisi.

Mettendo le due foto al confronto si vede che si tratta di due sorelle: ci sono tanti punti in comune.

Il cantante è davvero fortunata ad avere dei figli belli e molto talentuosi! Anche le sorellastre di Jasmine, Romina e Cristel, infatti, hanno un passato e un presente artistico. Purtroppo però a volte il cognome pesa come un macigno e non è facile continuare sulla stessa strada dei genitori.