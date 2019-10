Rovere – Come ha fatto Jon: audio e testo della nuova canzone

Come ha fatto Jon è la seconda traccia dell’EP dei Rovere intitolato Ultima Stagione, mini progetto discografico composto da tre canzoni inedite, disponibile dal 25 ottobre 2019.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta da Luca Lambertini, Nelson Venceslai, Lorenzo Stivani e Marco Paganelli, con produzione di Fabio Gargiulo.

Rovere – Come ha fatto jon testo

Download su: Amazon – iTunes

Ohohohoh ohohohoh ohohohoh

Il primo giorno che ti ho vista

sulle labbra avevi il vento

nelle mani due deserti abbandonati già da tempo

salivamo sulla luna

con la metropolitana

le valigie chiuse in casa e i sogni in piedi alla fermata.

Ma se il mondo ti non l’hai capito

sulla luna capirai

basta un giradischi e un bel vestito

che hai comprato su Amazon Prime.





Ma tu lasciami qui

sopra a questo dance floor

che mi ha deluso come l’ultima stagione di GOT

se adesso il deejay non mette su reggaeton

solo che vado via per sempre come ha fatto Jon Snow

come ha fatto Jon Snow

Il primo giorno che ti ho persa

sulle labbra una tempesta

nei capelli il mare mosso e troppa gente nella testa

mi hai distrutto la chitarra

e ne avevo solo una

hai detto “scrivi per me oppure non scrivi per nessuna”

Perché il mondo ti non l’hai capito

e ti schiaccia come un rap

ho rotto il giradischi e son partito

non si torna indietro come il Var.

Ma tu lasciami qui

sopra a questo dance floor

che mi ha deluso come l’ultima stagione di GOT

se adesso il deejay non mette su reggaeton

solo che vado via per sempre come ha fatto Jon Snow

come ha fatto Jon Snow





Il mio cuore Rey Mysterio

vien picchiato dal tuo big show

io proprio non so chi vincerà

e sei lontana questa sera

ma ti abbraccio come sempre

se son fortunato passerà.

Ma tu lasciami qui

sopra a questo dance floor

che mi ha deluso come l’ultima stagione di GOT

se adesso il deejay non mette su reggaeton

solo che vado via per sempre come ha fatto Jon Snow

come ha fatto Jon Snow.





