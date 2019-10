Francesco Sole – Giulia: audio e testo del singolo

Rilasciato venerdì 25 ottobre 2019 via Hokuto Empire, Giulia è un singolo dell’influencer Conduttore Televisivo e Youtuber Gabriele Dotti, in arte Francesco Sole, che di tanto in tanto si da alla musica e questo è esattamente il sesto singolo. Il testo e l’audio.

Scritta dall’interprete classe 1992 e prodotta da Alessandro Manzo e Samuele Barracco, la nuova canzone racconta le delusioni di una ragazza in campo affettivo. La copertina ritrae Francesco insieme alla sua presunta nuova fiamma Giulia Cavaglià, tronista di Uomini e Donne. Si vocifera che i due si siano conosciuti proprio nella fase di realizzazione di questo interessante pezzo.

In realtà lo stesso Sole ha recentemente smentito il legame affettivo con la tronista, anche se non ha nascosto che averla come fidanzata non gli dispiacerebbe. I due si frequentano ma ancora l’amore non è sbocciato. E come si sono realmente conosciuti? Quella notizia corrisponde invece alla verità in quanto Sole la contattò per fare un videoclip, presumo di questo brano, e mentre lo stava scrivendo insieme a lei, si è fatto dare una mano cambiando un po’ il testo, in quanto si è lasciato ispirare dalla Cavaglià.

Francesco Sole Giulia testo

Download su: Amazon – iTunes

E lo sappiamo anche noi

E lo sappiamo anche noi

E dai un bacio a chi vuoi

E dai un bacio a chi vuoi.

E Giulia non lo sa

Ma quando passa ride tutta la città

E-e-e in fondo un po’ lo sente

Ma il suo cuore non fa finta di niente

E Marco un po’ lo sa

Che se lo vede, Giulia “stron*o” griderà

E-e-e in fondo va capita

Se non altro perché Marco l’ha tradita

E quante volte “che cos’hai?” hai risposto “niente”

E quanto volte “non ho niente” significa che va male tutto

E “quel fai come vuoi”

Che in realtà vuol dire che se lo fa lo uccidi

A volte il passato passa

Altre volte non passa mai

E al posto di un sorriso

Gli avresti detto “ma fatti i caz*i tuoi!”





E Giulia ora lo sa

Che gli stron*i non cambiano mai

Crede ancora nell’amore

Ma è l’amore che non crede in lei

E ho visto il suo cuore gridare al cervello

Mi dispiace, Maria, io esco

Sì, vorrei fidarmi

Ma questa volta mi dispiace, no, non posso

Questa volta mi dispiace, no, non posso più, più.

E Giulia un po’ lo sa

Che se lui torna forse lei ci tornerà

E-e-e in fondo va capita

Nel suo cuore non è ancora finita

La sua amica già lo sa

L’amore per le donne non ha età

E-e-e un vero addio non c’è mai stato

In una testa che non ti ha dimenticato.

E quante volte i tuoi dubbi hanno sempre ragione

E quante “vuoi un dolce” vuol dire che lo volevi tu

E quel “dobbiamo parlare”

Che in realtà vuol dire che sono nei guai.





A volte il passato passa

Altre volte non passa mai

E al posto di un sorriso

Gli avresti detto “ma fatti i caz*i tuoi!”

E Giulia ora lo sa

Che gli stron*i non cambiano mai

Crede ancora nell’amore

Ma è l’amore che non crede in lei

E ho visto il suo cuore gridare al cervello

Mi dispiace, Maria, io esco

Sì, vorrei fidarmi

Ma questa volta mi dispiace, no, non posso

(E lo sappiamo anche noi, e lo sappiamo anche noi)

(E dai un bacio a chi vuoi, E dai un bacio a chi vuoi)

E Giulia ora lo sa (lo sappiamo anche noi)

E Giulia ora lo sa (E dai un bacio a chi vuoi, E dai un bacio a chi vuoi)





