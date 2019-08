Luca Dirisio – Come il mare a settembre: audio, video ufficiale e testo del nuovo singolo

Il cantautore abruzzese Luca Dirisio canta una nostalgica fine dell’estate nel nuovo gradevole singolo Come il mare a settembre, rilasciato il 30 agosto 2019 via Music Ahead.

Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Claudio Zagarini e girato nel varesotto, che vede la partecipazione di Debora Paolillo e Juri Colaianni. Prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier, questo orecchiabile brano fa seguito al precedente La Mia Gente, canzone dedicata alla sua terra, uscita lo scorso 29 marzo.

Entrambe le tracce saranno racchiuse nel futuro nuovo album, atteso per il prossimo 25 ottobre, a poco meno di otto anni dall’ultima fatica discografica “Compis (A Pretty Fucking Good Album)”.

Luca Dirisio – Come il mare a settembre testo

Download su: Amazon – iTunes

Mi serve il vino quando non ci sei

E quel rossetto che non va via mai

E poi ti vengo a cercare… per le strade

Seguo le luci dei semafori

Le pietre lucide dei vicoli

Dove potresti passare… valutare.

Sti quattro spiccioli di noi

Buttati via cosi

In questo traffico di gomiti

Sparite tutti intorno tranne me.





Come il mare a settembre

Con gli svizzeri che arrivano

Gli ombrelloni li immagini ma non esistono

Come il mare a settembre

Carico di grigio e nostalgia

Come schiuma nelle onde tu

Compari e poi vai

Compari e poi vai via.

Le bici, le auto della polizia

I tuoi vestiti presi in tintoria

Ragazzi e baci da dare… da rubare

Le voci deboli dei portici

E questa voglia che ho di prenderti

E seminarti su un prato… dentro un vaso.

E correre da non averne più

Cercare gli occhi tuoi

Capire se saremo sempre noi

Sparite tutti intorno tranne me.





Come il mare a settembre

Con gli svizzeri che arrivano

Gli ombrelloni li immagini ma non esistono

Come il mare a settembre

Carico di grigio e nostalgia

Come schiuma nelle onde tu

Compari e poi vai, vai, vai.

Come il mare a settembre

Con gli svizzeri che arrivano

Gli ombrelloni li immagini ma non esistono

Come il mare a settembre

Carico di grigio e nostalgia

Come schiuma nelle onde tu

Compari e poi vai

Compari e poi vai via.





