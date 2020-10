DJ Gengis – Wild Boys pt. 2 ft. Gast & Noyz Narcos è il nuovo singolo (testo)

Wild Boys pt. 2 è un singolo made in Roma del disc jockey e produttore Loris Malaguti, alias DJ Gengis, con voci dei rapper capitolini Gast & Noyz Narcos, pubblicato il 7 settembre 2020.

Leggi il testo di questa simpatica canzone dei tre artisti romani, la cui prima parte, opera dei soli Gengis e Gast, venne pubblicata nell’ormai lontano 2012.

Testo Wild Boys 2

[Intro: Noyz Narcos]

G-G-Gengis Khan, d-d-d-drop that shit out

[Gast]

Fatti i ca**i tuoi, gioca le carte tue (ah-ah)

Hai visto massimo un diamante o due (ah-ah)

Solo scemi dalle parti tue

Non sei pronto per Wild Boys parte 2

Rockwool, MoonRock

Nuvole viola nel cielo azzurro

Stupidi trapper, li friggo nel burro

Neanche li mastico, churro

Più rock, la droppo e chiudi, YouPorn

Fumo la luna in moonwalk

Fellin ‘sta gamma a Woodstock

Col pieno di diesel per New York

La chiudo in un flip, flip

Da quando avevo le suole incollate sul grip

Fan*u*o il giudice, il GIP (Fan*u*o)

Qua ci vogliono lo strip tease

Mi trovi un ca**o nei jeans

Sul tetto più alto di Vins

Tu, scemo, sta’ zitto, shh

Sto ancora al tavolo verde, sto pieno di fiches

Gengiva mi strippa il pitch (pitch)

Tutta zuppa la tua bitch all’HBC

Genio Da Vinci

Nuvole dalle narici, mica CBD

[Noyz N., Gast]

Wild Boys, no cap

Tre bitch nel back’

No snitch, God bless

Spostiamo pesi, fitness

Wild Boys, get cash

Bitcoin, business

Wild girls, no stress

Non vedo, non sento, no witness

Wild Boys, no cap

Tre bitch nel back’

No snitch, God bless

Spostiamo pesi, fitness

Wild Boys, get cash

Bitcoin, business

Wild girls, no stress

Non vedo, non sento, no witness

[N. Narcos]

Yes, yo, la mia crew co’ gli sbirri appresso

Manco sotto tortura confesso

Funerali, prendi ‘sto confetto, bless you

Wild Boys, part two, Narc Noyz, Gastrite

Dopo questa non me vedi più

Sopra al piatto come Racing 2

Torno in zona sopra a ‘na Delorean

Con in tasca due Motorola

Senza maniche, in piumino d’oca

‘Na lattina accartocciata dove cola coca’

Sul raccordo su ‘na ruota sola

L’heatstick che sgomma sopra il tornante

Gengiva rolla ‘sto blunt gigante

Pe’ fatte fuori basta millante

Come no? Al bancone come monito

Ragnatele sopra il gomito

Al mio party fino al vomito

Me ripio l’anno prossimo

Barman, versami il solito

Mischio sangue con il tonico

Tocco il cielo come Tony Hawk

[Noyz N., Gast]

[Strofa 3: Noyz Narcos, Gast, entrambi]

Wild Boys part due

Cime grosse come quarti de bue

Mori affondo dentro il Golfo di Suez

Quando passa questa pensi: “‘Co ddue”

A-Air Mag, doc., we-we back to the future, Toc Toc

McFly, stay high, nello studio con mezz’etto de dry

Mi-Milk Bar, latte più

Brucio carne di porco sul barbecue

W-Wholecar, mani su, questi stron*i si fanno la manicure

N-No seats, no stick

Stringo blunt nelle mani, no joystick

Questa mer*a t’appiccica, Bostik

Butta tutto che arrivano i roast beef

[Noyz N., Gast]

