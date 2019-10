Rosario Miraggio & Ivan Granatino – Riest ccà: audio, video e testo della canzone

Riest ccà è un singolo che vede duettare il cantante napoletano Rosario Miraggio e il collega e rapper casertano Ivan Granatino, disponibile dall’8 settembre 2019 via Studio Uno Sound. Il testo, l’audio e il video diretto da Luciano Filangieri.

La contagiosa canzone è stata scritta da Sergio Donati, Francesco “Kekko” D’alessio e lo stesso Giovanni “Ivan” Granatino, mentre gli arrangiamenti sono opera di Kekko D’alessio.

Riest ccà testo – Rosario Miraggio e Ivan Granatino

Download su: Amazon – iTunes

Sta succeren ca voglj sapò chill ca fajie quand staje senz e me

nun so mai stat gelus

me sent confus

pecché corr semb addu te.

Rind e segret ca port cu me

teng doje storie ma mor pe te

è colp e chi ma vennut

n’ammor pe nat

e mo nun dipiende cchiù a me.

Riest ccà (Riest ccà)

pecché succer che aropp me manche

e stu core buciard che s’adda n’ventà (n’ventà)

pecché ogni vota si fa cchiù important

st’ammor ca corre pe nun se fermà

si dipendess a me

scegliess semb a te





Scegliess semb a te, ah

quand t’annamur nun te l’è cercata

forse rind o’ core già vuliv a nat

nsiem tutta a vit nun se po’ giurà

chest è na bucije nun è na verità

quann se parl d’ammor

c’appiccecamm co cor

ciramm attuorn a na storj (a na storj)

Stamm male per nata illusion

pe nu vase e chellata guaglion

ca ta stregn cu nata passion

e si s’alluntan (e si s’alluntan)

mett na caten (mett na caten)

pe tutt’a vita!.

Riest ccà (Riest ccà)

pecché succer che aropp me manche

e stu core buciard che s’adda n’ventà (n’ventà)

pecché ogni vota si fa cchiù important

st’ammor ca corre pe nun se fermà

si dipendess a me

scegliess semb a te (scegliess semb a te).

Riest ccà (Riest ccà)

è a primma vota ca tengo o’ curagge e passà miezza a gent pe me fa guardà

pecché si o’ mare ce guarde e se calma chi nun è daccord se po rassignà (rassignà)

chi te fa vivere

nun adda scennere

pe s’annasconnere.





Quand t’annamure nun te le cercato

forse rind o’ core già vuliv a nat

nsieme tutt a vit nun se po giurà

chesta è na bucjie nun è na verità

Riest ccà

comme fa male st’ammore

quando te trase indo core come si fosse o’ padrone

riest ccà

ammore indo o’ core o’ padrone





Ascolta su: