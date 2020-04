Rosa Chemical – LOBBY WAY: testo e audio della nuova canzone

LOBBY WAY è un singolo del rapper torinese Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, uscito venerdì 17 aprile 2020 via Thaurus / Universal Music Italia. Il brano è stato scritto dall’interprete e prodotto da Bdope, al secolo Oscar Inglese, e Vincenzo di Bacco, aka Dbackinyahead.

Il testo e l’audio della nuova canzone del rapper di Grugliasco classe 1998.

LOBBY WAY testo Rosa Chemical

Dback in ya head, motherfuckers

Bdope, chiama due bitches (Shlet, shlet)

[Strofa 1]

Ho un cane in borsa assieme ai soldi

La pelliccia con le gold chain

I tatuaggi come i galeotti

Sono Franco, tu chi caxxo sei?

È tutta una guerra tra poveri

Si succhiano il caxxo per like e follow

Lei me lo succhia per polveri

La mando a casa con un tossico

È un buco nell’head

Spari addosso come schizzi sopra alla tua tipa (Slime)

Tutti in faccia come questi piercing

Capo del shlet

Per strada si girano tutti

Come se avessi sgozzato una bimba

Ma è solo un outfit da 3000

Ho una bitcha che sta nuda in macchina

Dieci mi scrivono su Insta

Due che mi aspettano a casa

Mille sparse in tutta italia

E 10K dentro ai jeans, okay

Ho un patto di sangue col gang

Tutti dopo i 27

Cicatrici sulla pelle

Giuro, ‘sta vita è per sempre





Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi su di me

Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi sulla gang, gang

Siamo carne, siamo il blood

Siamo il sangue, siamo il gang, gang

On the gang, on the gang (Gang)

On the gang, on the gang (Gang)

Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi su di me

Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi sulla gang, gang

Siamo carne, siamo il blood

Siamo il sangue, siamo il gang

On the gang, on the gang

On the gang, on the gang

Ho il caxxo di fuori se faccio la trap

Per questo mi chiamano il “sesso italiano”

Non mi toccare, partono tutti i negri nel palazzo

Ti gridano: “Scemo” pure al funerale

Se parli di Rosa, click, bang

Che canti non lo sa manco tua madre

Con quella faccia fatti di meno

Pezzi diventano soldi black

Pezzi di ferro sparano in fretta

Ogni notte una tipa diversa

Per ogni notte che ho passato al cesso

Bang, bang, prego che mamma lasci il lavoro

Zero seguiti, non so chi sei, ma

O sei dei nostri o sei morto

Vuole scopare perché

Ho tutti gli occhi su di me

Tu muori quando ti si spegne il cell

Per strada come un campo rom

Rosa come la prometh’

2K e le uso per correre, muoverò un silos di soldi

Niente piu thotties

Giuro, non siamo più soli





Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi su di me

Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi sulla gang, gang

Siamo carne, siamo il blood

Siamo il sangue, siamo il gang, gang

On the gang, on the gang

On the gang, on the gang

Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi su di me

Lobby way, on the gang

Tutti gli occhi sulla gang, gang

Siamo carne, siamo il blood

Siamo il sangue, siamo il gang

On the gang, on the gang

On the gang, on the gang





