Romina Falconi & Taffo Funeral Services – Magari Muori: testo e audio

Leggi il testo e ascolta Magari Muori, singolo di Romina Falconi e Taffo Funeral Services, disponibile dal 31 maggio 2019.

Sta diventando a dir poco virale la macabra nuova canzone della cantautrice romana, scritta di suo pugno e creata con la collaborazione di quest’azienda di onoranze funebri, da qualche anno a questa parte divenuta celebre sul web grazie ai suoi meme e all’ironia sulla morte.

Romina Falconi e Taffo Funeral Services – Magari Muori testo

Edizione Straordinaria

È estate! Uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l’olio di palma è salutare. Consigliato non vaccinarsi.

[Romina]

Caro amico, mangiamo insieme

Fino a scoppiare poi andiamo a nuotare

Andiamo allo stadio con aria di sfida

In mezzo agli Ultras ma dell’altra squadra

Brinda stasera e ridi di gusto

Che forse domani sei sotto un cipresso

Canta e balla che la vita passa

E chissà che il prete ti nomini a messa

Dille che l’ami anche se è impegnata

Cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

Per dare la prova che hai proprio apprezzato.

Dai, goditi la vita che poi magari muori

E vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

Non rimandare più che poi magari muori

Baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso.





Oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Fino ai crisantemi

Oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Fino ai crisantemi.

Perdona tutti, è facile

Chissà che domani ti trovi il cartello all’alluce

Fai tanti selfie ma guardati in giro

Lo scatto migliore rimane il santino

Ma quale dieta? Mangia di brutto

Che forse domani ti ritrovi freddo

Chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio

Che forse domani sei avvolto nel legno

Dille che l’ami anche se è impegnata

Cos’è mai una rissa di fronte alla vita?

Riporta al cielo il tuo corpo usurato

Per dare la prova che hai proprio apprezzato.

Oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Fino ai crisantemi.

Mi sento fredda ma ho un bel vestito

Evviva ho la linea che ho sempre sognato

Non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo

Se non mi riprendo tu chiama Taffo

Omofobi e bulli, ci hai pensato mai

Magari muoiono prima di noi

Violenti, razzisti, il marmo vi dona

Chissà forse Taffo da voi viene prima!





Oh, oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh

Fino ai crisantemi.

Dai, goditi la vita che poi magari muori

E vivi al massimo da qui fino ai crisantemi

Non rimandare più che poi magari muori

Baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso.





