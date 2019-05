Stadio – Tu Sei L’amore Di Cui Hai Bisogno: guarda il video del nuovo singolo + testo

A due anni dal trionfo a Sanremo, gli Stadio sono tornati con il nuovo singolo Tu Sei L’amore Di Cui Hai Bisogno, rilasciato il 31 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta la nuova e bella canzone scritta da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli, Piero Romitelli & Laura Cordischi, arrangiata da Celso Valli e prodotta insieme al gruppo.

Oltre a una nuova tournée, la band ripubblicherà in doppio vinile “StadioMobile Live”, l’album più venduto in carriera, che racchiuderà anche questa nuova canzone e che farà seguito all’ultima fortunata fatica discografica Miss nostalgia, al cui interno era presente “Un giorno mi dirai”, il pezzo vincitore a Sanremo 2016.

Per vedere il video ufficiale che accompagna il nuovo singolo cliccate sull’immagine.

Stadio Tu Sei L’amore Di Cui Hai Bisogno testo

L’amore di cui hai bisogno

è un linguaggio universale

l’amore di cui hai bisogno

non è un gesto dull’altare

l’amore di cui hai bisogno

non ha giustificazione

per questo ? a chi

tu, tu.

L’amore di cui hai bisogno

non ha tempo da aspettare

devi prendertene cura nel malinconico passare

l’amore di cui non hai bisogno tu

è solo un alibi.





C’è chi usa il tuo cuore per esercitazione

in questa vita l’orgasmo è una benedizione

anche domenica

quell’amore di cui hai bisogno

tutti i santi giorni

perché l’amore di cui hai bisogno

è tutti i santi giorni

in questo nanananananana

balliamo nanananananana

da soli nanananananana

noi.

L’amore di cui hai bisogno

è un meccanismo naturale

è come un flusso di energia dentro un cordone ombelicale

l’amore di cui hai bisogno

non ha giustificazione

adesso ? tu, tu.

C’è chi usa il tuo cuore solo per ambizione

in questo mondo di maschi l’uomo è in via di estinzione

Vero-Veronica

tu sei l’amore di cui hai bisogno

tutti i santi giorni

perché l’amore di cui hai bisogno

è tutti i santi giorni

senza andata né ritorno

tutti i santi giorni

di questo vivere al meglio.

E non ti capisce mai nessuno

e qui nessuno è più capace di sbagliare

ed è più semplice complicare.





In questo nanananananana

balliamo nanananananana

da soli nanananananana

noi.

Tu sei l’amore di cui hai bisogno

tutti i santi giorni

senza andata né ritorno

tutti i santi giorni

in questo nanananananana

balliamo nanananananana

da soli nanananananana

noi.





Ascolta su: