Cordio – Almeno tu ricordati di me: video ufficiale e testo

Si intitola Almeno tu ricordati di me il nuovo bellissimo singolo del cantautore siciliano Pierfrancesco Cordio, disponibile ovunque da l 31 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta il brano scritto con la collaborazione di Simone Pavia.

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano “La nostra vita”, il cantante e autore catanese propone ai sempre più numerosi fan questo interessante pezzo, che rappresenta “la speranza di continuare a vivere nei ricordi di chi ha condiviso con me un pezzo di strada, ma anche la paura che il tempo svuoti il cestino della memoria“.

Mette un po’ di tristezza ma è comunque molto bella la nuova canzone di questo talentuoso ed emergente artista, che riesce fonde la musica d’autore italiana con quel pop che entra nella testa ma anche nel cuore. Per vedere il video che l’accompagna cliccate sull’immagine.

Cordio Almeno tu ricordati di me testo

Ogni volta che ti penso

Ti ricordo sempre meno

Dimentico… il timore della cattedra

La libertà… nel cortile del liceo

Dimentico… le ore di ginnastica

I compiti… il giorno del corteo.





Ma almeno tu ricordati di me

di tutte queste cose che non voglio ancora perdere

almeno tu ricordati di me.

Dimentico… l’odore della camera

La musica, le scale dell’hotel

Dimentico… la luce della lampada

Prima di nascondermi con te

Ma almeno tu ricordati di me

di tutte queste cose che non voglio ancora perdere

almeno tu ricordati di me

di tutte quelle volte che ti son passato a prendere

almeno tu.





Nonostante i segni sopra i muri della scuola e sotto i banchi

La memoria ha poche tracce di quegli anni e prima o poi li perderà

Ma resta questa foto come segno di un passato condiviso

Strano come solamente un anno dopo ci saremmo persi già.

Ma almeno tu

Almeno tu

Almeno tu (Almeno tu)

Almeno tu ricordati di me

di tutte quelle volte che ti son passato a prendere

almeno tu ricordati di me

di tutte queste cose che non sono pronto a perdere

almeno tu (ricordati di me)

almeno tu (ricordati di me)

almeno tu (ricordati di me)

ricordati di me

almeno tu

(ogni volta che ti penso) ricordati di me

(ogni volta che ti penso) ricordati di me

almeno tu (ricordati di me)





