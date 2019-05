Antonio Maggio – Il Maleducato: audio e testo del nuovo singolo

Dopo mesi e mesi di silenzio, il cantautore pugliese Antonio Maggio è tornato con il nuovo singolo Il Maleducato, disponibile dal 17 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta l’audio di questa simpatica canzone, scritta e composta dall’interprete e artisticamente prodotta da Alessandro Canini presso il “Martina’s Studio” di Anzio.

L’artista classe ’86 non poteva che scegliere il mese di maggio per l’atteso comeback, attraverso il quale, con la sua solita potente ironia e poetica satira, racconta la festa del nostro futuro, alla quale non siamo purtroppo stati invitati da chi l’ha organizzata e quindi da chi ci ha preceduto, di conseguenza, l’unica maniera per riprenderci il futuro, è quella di auto-invitarci con una certa dose di faccia tosta, perché avere un futuro è un nostro diritto.

Il Maleducato – Antonio Maggio – Testo

Vorrei una stanza vuota da riverniciare

ed una radio accesa per dimenticarti

ballo da solo contromano

un movimento che va piano e poi casquet, oh yeah.

Sta maledetta estate è già tornata un’altra volta

ed io che sto pensando ad ogni angolo di te

a quell’amore artigianale

a quel profumo eccezionale

e a chi non c’è

oh yeah

a quel sorriso embrionale

che quando prende vita e poi lo lasci andare

sembra il centro del mondo

alla tua succursale

che mi è rimasta dentro

neanche fosse veleno

e non mi può lasciare.

A che ora inizia la festa?

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

io vengo solo con me

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

e se non sono invitato oppure desiderato

faccio il maleducato.





Il cielo amaro, tanto amaro, troppo amaro

ed io mi lascio tramontare dalle novità

da chi ha smontato l’atmosfera

e dalla pioggia che non c’era e da chi non c’è, oh yeah.

Da chi non perde la voce

è vittima da sempre

non ti dice niente

come fosse lo stesso

a buona intenditrice

poche parole buone

forti da estirpare

anche la tua radice.

A che ora inizia la festa?

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

io vengo solo con me

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

e se non sono invitato oppure desiderato

faccio il maleducato

quando finisce la festa

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

io resto solo con me

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

e se non mi apri la porta e la coperta è più corta

tanto a me non importa.

Entro ed esco quando mi va

la festa

entro ed esco quando mi va

stasera

entro ed esco quando mi va

ho detto quando mi va.





A che ora inizia la festa?

io vengo solo con me

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

e se non sono invitato oppure desiderato

faccio il maleducato

quando finisce la festa

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

io resto solo con me

(ma dove devi andare, dove devi andare, dove devi andare)

e se non mi apri la porta e la coperta è più corta

tanto a me non importa.

Domani ho un’altra stanza da riverniciare

ma questa radio adesso sta parlando un po’ di te

balliamo mano nella mano

un movimento che va piano e poi casquet, oh yeah.





