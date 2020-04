Roby Santini – Andrà tutto bene: testo e video della canzone

Rilasciato il 23 marzo 2020 via Di Iorio Barbara Music, Andrà tutto Bene (il testo) è un singolo del deejay e cantautore abruzzese Roby Santini, accompagnato dal video disponibile dal successivo 18 marzo.

Ascolta questa coinvolgente canzone di questo artista classe 1971, che dopo un periodo lontano dalla scena, è tornato alla rivalta rilasciando in poche settimane altri brani inediti a tema con i difficili giorni che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, nello specifico “Marlena RESTA a Casa” e “PasQuarantena”, quest’ultimo su base della celebre Guantanamera, canzone popolare cubana di grande fama internazionale, le cui origini risalgono al XIX secolo.

Roby Santini – Andrà tutto bene testo

Anno 2020

parte col botto poi picchia sui denti

Cina vicina, ci contamina

corsa alla mascherina

Come una corona di spine

trafigge la testa, paura della fine

panico, caos isterico

folla incosciente, allarme pandemico

[Pre-Ritornello]

Calma, ci vuole la calma

in certi momenti difficili

ci vuole rispetto fra simili

Ci vuole la calma

Ca-ca-calma

o rischia che scoppia la testa davvero

uniti in un solo pensiero





[Ritornello]

Andrà tutto bene, Andrà tutto bene

Andrà tutto bene, bene bene bene bene

Andrà tutto bene, Andrà tutto bene

Andrà tutto bene, bene bene bene bene

[Post-Ritornello]

Y ahora Oh, Oh Oh Oh, Oh Oh Oh Oh

Y ahora Oh Oh

Y ahora Oh, Oh Oh Oh, Oh Oh Oh Oh

Y ahora Oh Oh

Anno 2020

anno di lotte, di lutti, di stenti

tanta paura, unica cura

uniti dentro le mura

Come valorosa guerriera

l’Italia si desta con la sua bandiera

grazie, a tutti voi

infermieri e medici, supereroi

[Pre-Ritornello]

Calma, ci vuole la calma

in tempi moderni da brividi

ci vuole rispetto fra simili

ci vuole calma

Ca ca-calma

o rischia che esplode la testa davvero

rimane un solo pensiero

[Ritornello]

[Post-Ritornello]





