Al Bano – Terra d’Ambra e di Emozioni: audio e testo del nuovo brano d’amore per la Lettonia

Terra d’Ambra e di Emozioni è un singolo di Al Bano Carrisi rilasciato il 14 aprile 2020, una poesia d’amore scritta da Charles Goodger, che il cantante dedica alla Lettonia, raccontando le tradizioni e le bellezze di questa meravigliosa terra.

Leggi il testo e ascolta questa bella canzone, che racconta anche lo spirito della Lettonia e del suo popolo. Ma com’è nato Il brano? Tempo fa, Goodger scrisse “Land of Amber”, una canzone sulla Lettonia, terra in cui ha vissuto per cinque anni, mentre la moglie insegnava lingua e cultura italiana per conto del Ministero degli Affari Esteri. Tornato nella penisola, decise di farne una versione in italiano, grazie al contributo del paroliere Alberto Zeppieri. Anch’esso innamorato di questo paese, Al Bano l’ha ascoltata e registrata.

Charles Goodger è uno scrittore, musicista e insegnante nato a Londra ma da diversi anni residente a Bologna, noto per aver creato un metodo di insegnamento dell’inglese ai bambini tramite le sue canzoni animate – il FunSongs Method – che abbina le parole a musica, mimica e ritmo. Egli è anche chitarrista, pianista e intrattenitore, parla sei lingue ed è professore alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Alma Mater di Bologna.

Terra d’Ambra e di Emozioni testo

Terra d’ambra e di emozioni

alla gente tu appartieni

che si tratti di uomini o d’eroi

che spettacolo di terra

come un fiore nella serra

ti fai grande e cresci più che puoi

il falò di [?]

brucia tutta la città

quando il giorno pare eternità

Baltico, che mare sei

Jūrmala, io li vivrei

Riga, Cēsis, Šlyterė

Kuldīga e Kurzeme

lettoni vi amo già

lettoni vi canto qua





Ogni bimbo si sorprende

sogna favole e leggende

tante dainas belli più che mai

meraviglie di fanciulle

e foreste di betulle

se le guardi ti innamorerai

il falò di [?] sa

riscaldare l’anima

e ogni cuore si illuminerà

[?]

Jūrmala, [your golden sense?]

Riga, Cēsis, Šlyterė

Kuldīga e Kurzeme

[?]

Terra d’ambra e di canzoni

sento che tu m’appartieni

ma dovrei dire “io appartengo a te”

il falò di [?]

spazza via l’oscurità

regalando la felicità





Baltico, che mare sei

Jūrmala, io li vivrei

Riga, Cēsis, Šlyterė

Kuldīga e Kurzeme

lettoni vi amo già

lettoni vi canto qua

[?]

Jūrmala, [your golden sense?]

Riga, Cēsis, Šlyterė

Kuldīga e Kurzeme

[?]





