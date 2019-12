Robbie Williams – Time For Change: video ufficiale, testo e traduzione del singolo natalizio inedito

Time For Change è una canzone inedita contenuta in The Christmas Present, primo album natalizio di Robbie Williams, il dodicesimo in studio dell’artista britannico, pubblicato il 22 novembre 2019, a due anni di distanza dall’ultima fatica discografica The Heavy Entertainment Show.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video di questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Tom Longworth, Guy Chambers & Karl Brazil, con produzione di Chambers.

Il filmato che accompagna la canzone è stato girato in quella che credo sia la dimora del cantautore inglese, in compagnia della moglie Ayda Field, dei due figlioletti e del cagnolino, in una casa estremamente “addobbata”, nella quale regna un’intensa atmosfera natalizia, anche al suo esterno. Nelle immagini vediamo Williams a letto con la moglie, con figli vestiti da babbo natale che li raggiungono, e poi preparativi in cucina, i figli che spacchettano i regali e tanto amore e serenità, in quella che possiamo definire un’invidiabile famiglia nella quale regna la felicità e l’unità. Se vi è piaciuto, qui trovate il dietro le quinte.

Robbie Williams – Time For Change Testo e Traduzione

[Verse 1]

For once in your life, make it better

For once in your life, let it be

Why don’t you hand it all over?

And sing it loudly with me?

Soon we will all be forgotten

But while we’re all still here on Earth

Sing about love and forget about loss

And shout for whatever you’re worth

[Pre-Chorus 1]

(Christmas time)

C’mon, spread the word

(Christmas time)

Doesn’t everyone hurt?

[Chorus]

Do you remember the gold old times

When all the children would cheer?

Well, the time’s around, my friends

Santa’s nearly here

Christmas time, Christmas time, merry Christmas

And a happy new year

Seasons come, seasons go, winter song

Time for change is here

[Verse 2]

Mum’s got a lot to get together

And dad, he provides what he can

They’ve been saving up forever and ever and ever

Just to do it all over again

[Pre-Chorus 2]

(Christmas time)

Got me dreaming of home

(Christmas time)

Fills my heart full of hope

[Chorus]

Do you remember the gold old times

When all the children would cheer?

Well, the time’s around, my friends

Santa’s nearly here

Christmas time, Christmas time, merry Christmas

And a happy new year

Seasons come, seasons go, winter song

Time for change is here





[Bridge]

A time for a change

Must be here

So send all your loving out into the world

It’s your gift

[Chorus]

Do you remember the gold old times

When all the children would cheer?

Well, the time’s around, my friends

Santa’s nearly here

Christmas time, Christmas time, merry Christmas

And a happy new year

Seasons come, seasons go, winter song

Time for change is here





Per una volta nella vita, migliora le cose

Per una volta nella vita, lascia che sia

Perché non dai tutto?

E canti a voce alta voce con me?

Tra poco saremo tutti dimenticati

Ma mentre siamo ancora tutti qui sulla Terra

Cantiamo l’amore e dimentichiamo cosa significa perdere

E gridiamo quello che valiamo

(Tempo di Natale)

Forza, spargi la voce

(Tempo di Natale)

Non soffrono tutti?

Ricordi i vecchi tempi d’oro

Quando tutti i bambini ti avrebbero tirato su?

Bene, è il momento, amici miei

Babbo Natale è vicino

Tempo di Natale, tempo di Natale, buon Natale

E felice anno nuovo

Le stagioni arrivano, le stagioni vanno, canzone invernale

Il momento del cambiamento è arrivato

La mamma ha molto da fare

E papà, dà quel che può

Hanno da sempre messo da parte i soldi

Solo per farlo di nuovo





(Tempo di Natale)

Mi fa sognare casa

(Tempo di Natale)

Mi riempie il cuore di speranza

Ricordi i vecchi tempi d’oro

Quando tutti i bambini ti avrebbero tirato su?

Bene, è il momento, amici miei

Babbo Natale è vicino

Tempo di Natale, tempo di Natale, buon Natale

E felice anno nuovo

Le stagioni arrivano, le stagioni vanno, canzone invernale

Il momento del cambiamento è arrivato

Un tempo per cambiare

Deve essere qui

Quindi invia tutto il tuo amore nel mondo

È il tuo regalo

Ricordi i vecchi tempi d’oro

Quando tutti i bambini ti avrebbero tirato su?

Bene, è il momento, amici miei

Babbo Natale è vicino

Tempo di Natale, tempo di Natale, buon Natale

E felice anno nuovo

Le stagioni arrivano, le stagioni vanno, canzone invernale

Il momento del cambiamento è arrivato

