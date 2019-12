Roxette – It Must Have Been Love: audio, video, testo, traduzione e significato del brano che fu per la colonna sonora di Pretty Woman

It Must Have Been Love è una meravigliosa canzone dei Roxette, rilasciata nel 1990 per la colonna sonora di Pretty Woman. Marie Fredriksson, una dei componenti del duo pop rock svedese, è purtroppo scomparsa il 9 dicembre 2019. Dopo una lunga battaglia contro un tumore durata ben 17 anni, si è dovuta arrendere a 61 anni e volevo omaggiarla con questo brano strappalacrime per il quale ammetto, ho sempre avuto un debole. Il significato, il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Doug Freel e girato in un magazzino.

Le origini di It Must Have Been Love

Forse non molti di voi sapranno, che il brano in oggetto è un riadattamento di un brano natalizio pop dei Roxette battezzato “It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted)“, scritto da Per Gessle, prodotto da Clarence Öfwerman ed uscito in Svezia nel 1987. Solo tre anni più tardi fu riarrangiato e inserito nella soundtrack della fortunata pellicola diretta da Garry Marshall ed interpretata da Richard Gere e Julia Roberts. Quindi il duo, che si rivelò il primo gruppo svedese a conquistare il mercato statunitense con “Listen to Your Heart” e “The Look”, estratti dall’album Look Sharp! (1988), riuscirono ad avere successo anche con questa canzone, che in origine fu una hit solo in Svezia. Ovviamente oltre a riarrangiarla e riadattarla per il film, dovettero anche eliminare dal testo di una strofa i riferimenti natalizi. C’è da aggiungere che se nell’album della colonna sonora è presente la nuova versione mixata da Humberto Gatica, in quella proposta nel film si ha modo di ascoltare l’originale. Esistono diverse versioni del brano, come ad esempio quella registrata in chiave country a Los Angeles ed inclusa uscita nell’album “Tourism” (1992) e la versione in spagnolo ” No Se Si Es Amor (It Must Have Been Love)” racchiusa in “Baladas en Español“, raccolta di ballads dei Roxette, riarrangiate in lingua spagnola. Nell’album Traveling (2012), penultima fatica discografica del duo, era infine presente una versione dal vivo con orchestra registrata a Rotterdam tre anni prima.

Il significato di It Must Have Been Love

Quando da piccolo ascoltavo questa canzone, mi uscivano le lacrime dagli occhi, specie se in quel periodo non ero molto su di morale. Effettivamente, si tratta di un dolce ma tutt’altro che allegro brano, nel quale Marie cantava il dolore scaturito dalla fine di una relazione giunta ormai al capolinea: lei sente la sua mancanza, sente tanta solitudine e un “rumoroso” silenzio intorno a lei, soffre tanto e con la sua fantastica voce canta “dev’essere-sarà stato amore, ma ormai è finita”, non si dà pace e sogna, rivivendo i bellissimi momenti trascorsi insieme all’ormai ex dolce metà. Questo forte sentimento non c’è più e per la cantante, si trova ora dove soffia il vento, dove l’acqua scorre.

Roxette – It Must Have Been Love Testo e Traduzione

[Intro]

It must have been love

But it’s over now

[Verse 1]

Lay a whisper on my pillow

Leave the winter on the ground

I wake up lonely

This air of silence

In the bedroom and all around

Touch me now

I close my eyes

And dream away

[Chorus]

It must have been love

But it’s over now

It must have been good

But I lost it somehow

It must have been love

But it’s over now

From the moment we touched

Till the time had run out

[Verse 2]

Make believing we’re together

That I’m sheltered by your heart

But in and outside

T’ve turned to water

Like a teardrop in your palm

And it’s a hard

Winter’s day

I dream away

[Chorus]

It must have been love

(Must have been love)

But it’s over now

(It’s over now)

It was all that I wanted

Now I’m living without

It must have been love

(Must have been love)

[Bridge]

But it’s over now

(It’s over now)

It’s where the water flows

It’s where the wind blows

[Instrumental Break]





[Chorus]

It must have been love

(Must have been love)

But it’s over now

(It’s over now)

It must have been good

But I lost it somehow

It must have been love

(Must have been love)

But it’s over now

(It’s over now)

From the moment we touched

Till the time had run out

Yeah, it must have been love

(Must have been love)

But it’s over now

(It’s over now)

It was all that I wanted

Now I’m living without

It must have been love

But it’s over now

It’s where the water flows

It’s where the wind blows

[Outro]

(Must have been love)

It must have been love

But it’s over now

No, no, no





Sarà stato amore

Ma adesso è finita

Posa un sussurro sul mio cuscino

Lascia l’inverno sul pavimento

Mi sveglio da sola

Quest’aria silenziosa

In camera da letto e tutt’intorno

Adesso toccami

Chiudo gli occhi

E sogno

Sarà stato amore

Ma adesso è finita

Sarà stato bello

Ma in qualche modo l’ho perso

Sarà stato amore

Ma adesso è finita

Dal momento in cui ci siamo toccati

Fino allo scadere del tempo





Far finta che stiamo insieme

Che sono protetta dal tuo cuore

Ma dentro e fuori

Mi sono trasformata in acqua

Come una lacrima nel palmo della tua mano

Ed è dura

Giornata invernale

Sogno

Sarà stato amore

(Sarà stato amore)

Ma adesso è finita

(È finita adesso)

Era tutto quello che volevo

Ma ora vivo senza di esso

Sarà stato amore

(Sarà stato amore)

Ma adesso è finita

(È finita adesso)

Si trova dove l’acqua scorre

Si trova dove soffia il vento

Sarà stato amore

(Sarà stato amore)

Ma è finita adesso

(È finita ora)

Sarà stato amore

Ma in qualche modo l’ho perso

Sarà stato amore

(Sarà stato amore)

Ma adesso è finita

(È finita adesso)

Dal momento in cui ci siamo toccati

Fino allo scadere del tempo

Sì, sarà stato amore

(Sarà stato amore)

Ma è finita adesso

(Ora è finita)

Era tutto ciò che volevo

Ora vivo senza di esso

Sarà stato amore

Ma ora è finita

Si trova dove l’acqua scorre

Si trova dove soffia il vento

(Sarà stato amore)

Sarà stato amore

Ma è finita adesso

No, no, no

