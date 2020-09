Tommaso Paradiso – Ricordami: audio e testo del singolo dal sapore molto rétro

Da martedì 2 settembre 2020 è disponibile su Island Records, Ricordami, singolo del cantautore romano Tommaso Paradiso, che ci riporta indietro nel tempo. Ascoltalo e leggi il testo.

Dopo essersi messo in proprio nel 2019, l’artista ha effettuato qualche fortunata collaborazione e rilasciato una hit sull’altra, vale a dire Non avere paura, I nostri anni e Ma lo vuoi capire?, grandi successi che come il brano in oggetto, saranno racchiusi nel futuro album d’esordio lontano dai Thegiornalisti, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo, né una release date.

Che il cantante ami incidere canzoni caratterizzate da sonorità rétro lo sappiamo tutti, ma a parer mio questa Ricordami le batte tutte e devo dire che mi piace non poco. Nella track, scritta dall’interprete e prodotta da Francesco Catitti, il cantautore, compositore e musicista capitolino racconta un’intensa storia d’amore, nella quale tutto sembra davvero perfetto. Sarà il suo nuovo grande successo?

Ascolta su:



Youtube

Spotify

Deezer

Ricordami Testo Tommaso Paradiso

[Strofa 1]

Noi che crediamo solo ai sogni e basta

Noi che fumiamo mentre va la pasta

Noi che sbagliamo a mandare i messaggi

Nessuno che capisce i nostri sbagli

A noi che non ci piace fare finta

A noi che a volte non abbiamo grinta

Amore Sally toccami la mano

Scopiamo pure su questo divano

[Pre-Ritornello]

E se finisse pure il mondo adesso (Uh)

La nostra vita resterà lo stesso





[Ritornello]

Abbracciami

Baciamoci

Ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami

Baciamoci

Ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

[Strofa 2]

Tu che mi dici: “asciugati i capelli”

Tu che ti svegli sempre dopo di me

Io che non so neanche che giorno è

Ma son contento, ce ne andremo in vacanza

[Pre-Ritornello]

E se finisse pure il mondo adesso (oh)

La nostra vita resterà lo stesso

[Ritornello]

Abbracciami

Baciamoci

Ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami

Baciamoci

Ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

[Strumentale]

[Outro]

Abbracciami

Baciamoci

Ricordami

Tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami (sarà un successo)

Baciamoci

Ricordami (sarà un successo)