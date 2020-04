Ascolta Resistiré (2020) cover del Duo Dinamico incisa da importanti artisti spagnoli come inno d’incoraggiamento per gli spagnoli in quarantena

Resistiré (2020) è l’inno spagnolo contro l’epidemia del CoronaVirus, una cover del brano del 2012 del Duo Dinamico, incisa da vari artisti spagnoli. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale.

Alvaro Soler, Alex Ubago, Andrés Suárez, Rosana, Rulo y la Contrabanda, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Dvicio, Efecto Mariposa, ELE, India Martínez, José Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Pedro Guerra, Pitingo, Rozalén, Sofia Ellar, Blas Cantó, Pastora Soler, Vanesa Martín, Carlos Baute, Despistaos, Diana Navarro, Efecto Pasillo, Georgina, Mikel Erentxun & Nil Moliner sono i numerosi artisti coinvolti in questa bellissima canzone, originariamente scritta e interpretata dal duo spagnolo composto da Manuel de la Calva & Ramón Arcusa. Il brano del Dúo Dinámico, che è stato tra i precursori della musica pop in Spagna, è tratto dall’EP “Con el cu*o al aire”.

Sono giorni difficili anche in Spagna, che dopo l’Italia, è il paese europeo più colpito dal Covid 19, così se da noi cantiamo brani come Azzurro, da quelle parti si fa lo stesso e questa Resistiré è una delle canzoni più cantate e più diffuse dai balconi e dalle finestre.

Costrette a stare a casa in quarantena, alle 20 di ogni giorno le persone si affacciano dalle finestre per applaudire il personale sanitario e i lavoratori in prima linea, ma anche al fine di incoraggiare se stesse.

Warner Music Spain ha quindi deciso di far incidere la cover di questo brano, rilasciato il 1° aprile 2020. Ovviamente, gli artisti coinvolti hanno offerto il loro contributo a distanza, vale a dire dalle proprie abitazioni.

Resistiré 2020 testo

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando tenga miedo del silencio

Cuando cueste mantenerse en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré erguido frente a todo

Me volveré de hierro

Para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré para seguir viviendo

Soportaré

Los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré erguido frente a todo

Me volveré de hierro

Para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré para seguir viviendo

Soportaré

Los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré… eh

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz





Resistiré erguido frente a todo

Me volveré de hierro

Para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré para seguir viviendo

Soportaré

Los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré… eh





Resistiré 2020 Traduzione

Quando perderò tutte le partite

Quando dormirò con la solitudine

Quando mi si chiuderanno tutte le vie d’uscita

E la notte non mi lascerà in pace

Quando avrò paura del silenzio

Quando sarà difficile rimanere in piedi

Quando i ricordi si ribelleranno

E mi metteranno contro il muro

Resisterò in piedi davanti a tutto

Diventerò di ferro

Per rinforzare la pelle

E anche se i venti della vita soffieranno forte

Sono come il giunco che si piega

Ma che continua a stare in piedi

Resisterò per continuare a vivere

Sopporterò

I colpi e non mi arrenderò mai

E anche se i sogni mi si romperanno in mille pezzi

Resisterò, resisterò





Quando il mondo perderà tutta la magia

Quando sarò il mio stesso nemico

Quando la nostalgia mi pugnalerà

E non riconoscerò nemmeno la mia voce

Quando la follia mi minaccerà

Quando dalla moneta uscirà la croce

Quando il diavolo mi presenterà il conto

O se mi mancassi tu

Resisterò in piedi davanti a tutto

Diventerò di ferro

Per rinforzare la pelle

E anche se i venti della vita soffieranno forte

Sono come il giunco che si piega

Ma che continua a stare in piedi

Resisterò per continuare a vivere

Sopporterò

I colpi e non mi arrenderò mai

E anche se i sogni mi si romperanno in mille pezzi

Resisterò, resisterò… eh

Quando perderò tutte le partite

Quando dormirò con la solitudine

Quando mi si chiuderanno tutte le vie d’uscita

E la notte non mi lascerà in pace

Resisterò in piedi davanti a tutto

Diventerò di ferro

Per rinforzare la pelle

E anche se i venti della vita soffieranno forte

Sono come il giunco che si piega

Ma che continua a stare in piedi

Resisterò per continuare a vivere

Sopporterò

I colpi e non mi arrenderò mai

E anche se i sogni mi si romperanno in mille pezzi

Resisterò, resisterò… eh

