Samuele Bersani – Harakiri: ascolta il nuovo singolo (testo)

Rilasciato il 18 settembre 2020, Harakiri è il primo singolo estratto da Cinema Samuele, nono album in studio del cantautore emiliano Samuele Bersani, atteso il 2 ottobre 2020, a sette anni di distanza dall’ultima fatica discografica Nuvola numero nove.

Ascolta e leggi il testo di questa interessante canzone, scritta dall’interprete e prodotta con la collaborazione di Pietro Cantarelli, primo tassello di questa nuova era discografica composta da dieci tracce inedite.

Harakiri è un racconto cinematografico pieno di realismo e dirompente poesia dove, nel totale black out del mondo, anche il disagio più buio può trasformarsi in rinascita, lasciando un finale di canzone aperto all’immaginazione dell’ascoltatore.

Ad accompagnare questa release, un cortometraggio diretto da Giacomo Triglia, su soggetto scritto da Pacifico e interpretato da Jozef Gjura nel ruolo del protagonista.

Ascolta su:

Testo Harakiri di Samuele Bersani

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music





Stava facendosi harakiri

chiuso in un cinema porno francese

ma dopo i primi tentativi

“non è il momento” disse, poi si arrese

agli sviluppi della trama

alla profondità dei dialoghi

Per arrivare all’astronave

Quella scatola tutta lamiere

Che non smetteva di tremare

E si appoggiava appena su due pietre

Aveva attraversato i campi

E si era aperto il mignolo di un piede

Canzoni d’amore altamente nocive

Per un cuore già troppo pulsante

Sapendo che in giro non c’era un dottore

Non stava mai lì ad ascoltarle

Davanti a uno specchio di carta argentata

Pensò: “guarda che fisico”

Potrei dire di aver fatto lo stuntman

Si addormentò spontaneamente

Con il sonnifero lasciato in tasca

Con il sorriso deficiente

Di un’imbucata al centro della festa

Sognò di avere un’aragosta

Ancora viva dentro ad una busta

Si era svegliato col cappotto addosso

Con una tanica di acqua di fosso

Da far bollire sul fornello

Tenuto in bilico con un ombrello

Che non poteva più aprirsi

Ma gli era utile per questo e quello





Persino a far finta di avere un fucile

Col quale difendersi quando

Provavano a superare il confine

Sparava bestemmie di marmo

Davanti ai ragazzi seduti sui cofani che lo provocavano

Tirò giù anche l’ultimo santo

Poi dopo una serie giorni infelici

Venne fuori vestito di bianco

Sembrava una lucciola in mezzo a un blackout

Per fargli un regalo anche il cielo di colpo si aprì a serramanico

Come se spalancasse un sipario