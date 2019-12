Rauw Alejandro & Farruko – Fantasías: audio, video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato il 28 agosto 2019, Fantasias è un fortunato singolo che vede per la prima volta collaborare i portoricani Rauw Alejandro e Farruko.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di questa hit, che utilizza un sample di “Una Vaina Loca” (2012) di Boy Wonder CF feat. Fuego. C’è da aggiungere che dal successivo 5 novembre, è disponibile una versione acustica prodotta dai dai musicisti Eliel & Aneudy.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di Frank Miami e prodotta da Urba & Rome, la nuova canzone è un continuo corteggiamento nei confronti di una ragazza, che viene invitata a lasciarsi andare e a prendere parte a programmi piuttosto piccanti: divertirsi, ballare, bere, fumare e finire a letto. E il filmato non poteva che essere all’insegna del ballo e del divertimento in dolce compagnia

Fantasías Testo e Traduzione — Rauw Alejandro • Farruko

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Rauw Alejandro & Farruko]

(Yeah)

¡Gangalee! (Uh-uh-uh)

Ra’-Rauw

[Pre-Coro: Rauw Alejandro & Farruko, Ambos]

¿Cómo le puedo hacer pa’ convencerte?

A solas quiero tenerte (Pri-baba-babay)

[Coro: Rauw Alejandro & Farruko, Ambos]

¿Qué tú harás si te digo mis fantasía’ contigo?

Susurrando al oído te comienzas a calentar (Pri-baba-babay)

Tú me dice’ y nos vamo’, ¿qué nosotro’ esperamo’

Si los dos nos gustamo’ y las mirada’ no lo pueden negar?

[Verso 1: Farruko]

(Pu-pu-pu-pum; ¡Farru!)

Desde que te vi yo sabía (Pri-yah-yah)

Que tú ibas a ser mía (Pri-yah-yah)

Algo a mí me decía (¡Pu-pum!)

Que tú era’ la baby que tanto quería

Porque rápido hubo química (Woh-oh-oh)

Y te vi tan simpática (Yeh-eh-eh)

Te miraba’ tan exótica (Woh-oh-oh)

Que rápido te halé pa’ acá, ¡pri-baba-babay!

Y gozamo’, bebimo’, fumamo’

Bailamo’ to’a la noche y en casa terminamo’, oh

Todavía no sé cómo se llama

Y tampoco sé cómo terminamo’ en mi cama (¡Pu-pu-pu-pum!)

Pero tuvimo’ química (Woh-oh-oh)

Y te vi tan simpática (Yeh-eh-eh)

Te miraba tan exótica (Woh-oh-oh)

Que rápido te halé pa’ acá, ¡pri-baba-babay!

[Coro: Rauw Alejandro & Farruko, Ambos]

¿Qué tú harás si te digo mis fantasía’ contigo?

Susurrando al oído te comienzas a calentar (Pri-baba-babay)

Tú me dice’ y nos vamo’, ¿qué nosotro’ esperamo’ si los dos nos gustamo’ y las mirada’ no lo pueden negar? (Pu-pu-pu-pum)

[Verso 2: Rauw Alejandro & Farruko]

Woh-oh-oh (Ra’-Rauw)

To’ las cosas que pasan por mi mente (Uh-wuh)

En mi habitación, mujer (Yo-yo-yo-yo)

Yo dándote (Tu-tu-tu-tu-tu-tum; ¡yah!)

[Puente: Rauw Alejandro]

Que llegue el proceso de tu traje yo subir

Dame tus beso’ que son hecho’ para mí (¡Rah!)

Yo calentándote (¡Rah!), tú calentándome

Tú dices que tú ere’ brava, eso lo quiero ver (¡Yah!)

Que llegue el proceso de tu traje yo subir

Dame tus beso’ que son hecho’ para mí (Uh-wuh)

Sigue bailándome (Wuh), sigue juzgándome (¡Rah!)

Que te voy a dar duro contra la pare’ (¡Yah!)





[Pre-Coro: Farruko]

¿Cómo le puedo hacer pa’ convencerte?

A solas quiero tenerte, girl

[Coro: Rauw Alejandro & Farruko, Farruko]

¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo?

Susurrando al oído te comienzas a calentar (Pri-baba-babay)

Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotros esperamos

Si los dos nos gustamo’ y las mirada’ no lo pueden negar?

[Outro: Rauw Alejandro & Farruko]

(Pu-pu-pu-pum)

Uoh-oh, eh (¡Yah!)

¡Farru’!

Ra’-Rauw Alejandro

Ra’-Rauw

Farruko

Pri-yah-yah

Evo Jedis

Urba y Rome, Urba y Rome

Dímelo, [?]

Frank Miami

Sharo

¡Pu-pu-pum!

Duars Entertainment

Con los Sensei

Carbon Fiber Music

Prr (Eh)





Come posso fare per convincerti?

Voglio averti in privato

Cosa faresti se ti dicessi le mie fantasie su di te?

Sussurrandotele nell’orecchio inizi a scaldarti

Dimmi e ce ne andiamo, che aspettiamo

Se ci piacciamo e gli sguardi non possono negarlo?

Da quando ti ho vista sapevo già (Pri-yah-yah)

Che saresti stata mio (Pri-yah-yah)

Qualcosa mi diceva (Pu-pum!)

Che eri la ragazza che volevo così tanto

Perché c’è stata chimica sin da subito (Woh-oh-oh)

E ti ho vista così carina (Yeh-eh-eh)

Sembravi così esotica (Woh-oh-oh)

Quanto velocemente ti ho trascinata qui, pri-baba-babay!

E ci divertiamo, beviamo, fumiamo

Balliamo tutta la notte e finiamo a casa, oh

Ancora non so il suo nome

E non so nemmeno come siamo finiti nel mio letto (Pu-pu-pu-pum!)

Ma tra noi c’era chimica (Woh-oh-oh)

E ti ho vista così carina (Yeh-eh-eh)

Sembravi così esotica (Woh-oh-oh)

Quanto velocemente ti ho trascinata qui, pri-baba-babay!





Cosa faresti se ti dicessi le mie fantasie su di te?

Sussurrandotele nell’orecchio inizi a scaldarti

Dimmi e ce ne andiamo, che aspettiamo

Se ci piacciamo e gli sguardi non possono negarlo?

Tutte le cose che mi passano per la testa (Uh-wuh)

Nella mia stanza, ragazza (Yo-yo-yo-yo)

Ti provoco (Tu-tu-tu-tu-tu-tum; yah!)

Che arriva il momento di toglierti i vestiti

Dammi il tuoi baci che sono fatti per me (Rah!)

Io riscaldo te (Rah!), tu riscaldi me

Dici di essere coraggiosa, voglio vederlo (Yah!)

Che arriva il momento di toglierti i vestiti

Dammi il tuoi baci che sono fatti per me (Uh-wuh)

Continua a ballare con me (Wuh), continua a provocarmi (Rah!)

Ti sbatterò contro il muro (Yah!)

Come posso fare per convincerti?

Voglio averti in privato, ragazza

Cosa faresti se ti dicessi le mie fantasie su di te?

Sussurrandotele nell’orecchio inizi a scaldarti

Dimmelo e partiamo, cosa aspettiamo

Se ci piacciamo e gli sguardi non possono negarlo?

Ascolta su: