RDS – Natale reggaeton (feat. Baz): audio e testo della simpatica canzone natalizia che aiuta l’ambiente

Anche RDS ha rilasciato la sua canzone natalizia che si intitola Natale Reggaeton, un simpaticissimo brano uscito il 26 novembre 2019, nel quale si fa un po’ di ironia sui cambiamenti climatici, che come tende a sottolineare l’emittente radiofonica, dobbiamo tutti contribuire a contrastare facendo qualcosa.

Il testo e l’audio del brano, che vede protagonista la RDS Christmas Band, creata dai conduttori di Radio Dimensione Suono, capitanati da Baz. Sono veramente stati geniali gli autori Andrea Midena, Erik Bosio, Marco Bazzoni e Matteo Monforte, tirando fuori dal cilindro frasi del tipo “Babbo Natale in infradito”, “le renne col mojito” e “calippo e panettone”.

Acquistando questa contagiosa canzone, aiuterete l’ambiente, in quanto darete il vostro piccolo contributo che donerà al nostro Paese una nuova area verde piantando quanti più alberi possibile, contribuendo quindi alla realizzazione di un progetto di agroforestazione, in collaborazione con Piantando. “RDS si è già impegnata a piantare 2000 alberi nel corso del prossimo anno, ma con l’aiuto di ognuno di voi possiamo fare molto di più: basta acquistare subito Natale Reggaeton!” riporto dal loro sito.

RDS – Natale reggaeton testo

Uohohoh, Coccobello, Uohohoh

E’ già arrivato questo Natale

ma c’è il riscaldamento globale

l’ha detto Greta Thumberg alla tv

quindi partendo da sto concetto

buttiamo via la sciarpa e il cappotto

tanto tra poco non serviranno più.





E se vuoi così sarà

Natale reggaeton

Babbo Natale in infradito

le renne col mojito

e con i tre Re Magi sudati

mira la playa e l’ombrellone

calippo e panettone

la radio suona RDS

Ohohoh, Uohohohohoh, Uohohohohoh, Uohohoh

Natale reggaeton

Ohohoh, Uohohohohoh, Uohohohohoh, Uohohoh

Così tutti pazzi alla mattina

fanno il Presepe nella piscina

poi a me e Sergio portano i doni col pedalò

e al pomeriggio ci sono i peggio

col bue e l’asinello vanno in campeggio

Claudio e la Rovi brindano in spiaggia col vin brulè

Stai con noi così sarà

Natale reggaeton

Babbo Natale in infradito

e gli elfi col ciuffito

Melchiorre con l’ascella pezzata

twerka la renna nella noche

e il ritmo che ci piace

lo suona solo RDS





Ohohoh, Uohohohohoh, Uohohohohoh, Uohohoh

Natale reggaeton

Ohohoh, Uohohohohoh, Uohohohohoh, Uohohoh

Babbo Natale in infradito

però ci ha redarguito

di qui almeno fai attenzione

che col Natale reggaeton e

rischiamo l’estinzione

puliamo il mondo RDS





