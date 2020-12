Ras & Calle – Parigi: video e testo della canzone, disponibile anche nella nuova versione acustica

Parigi (il testo), singolo di Ras & Calle rilasciato il 23 dicembre 2019, dal 24 novembre 2020 è disponibile nella nuova versione acustica con nuovo testo.

Entrambe le versioni del singolo sono state scritte da questi due emergenti e talentuosi rapper che, nonostante abbiano all’attivo appena tre canzoni, tutte prodotte da Mattia Ferrari, in arte Tiasnow, hanno già un interessante numero di fan in costante crescita. Tutti i loro pezzi vengono al momento pubblicati su Visory Records, stessa label del collega Random.

Entrambi i filmati che accompagnano le due canzoni, sono stati diretti da Andrea Artioli. Il video che accompagna la prima versione è stato girato al Duomo di Milano. Il secondo è invece molto più semplice e statico, e vede i due rapper vestiti di bianco.

Ras & Calle – Parigi (acoustic 2020) testo

Ciao, ciao, piccolina e

sì, sono le quattro e penso ancora a te

Una sigaretta accesa e un bicchiere di Jack

Io che immagino il futuro e dentro ci sei te

Ehi, ciao piccolina

Sì sono le sette, le sette di mattina

Noi che non andiamo a scuola per sentirci grandi

Guardi fuori dalla finestra, baby, e dopo piangi

Quel professore non capiva che non era la mia fine

Studiare tutta la vita per poi nulla in mano

Io volevo fare questo, fare la mia arte

Fare la mia musica per poi comprar casa a Milano

Ok, ok, sto correndo troppo

Nei jeans, due g, due biglietti e volo

Con te, baby, sto prendendo il mondo

Mamma, che bello, questo è il mio sogno

Prepara le valigie con me

Ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel

Io che pensavo a me, un po’ come te

Torno a casa con il tuo profumo di Chanel

Ieri New York, oggi Parigi, domani Dubai

Baby, grida con me se anche tu lo sai

E so che lo sai

Non può finir così, anche se è lunedì

E io che cerco il tuo sguardo anche se non e lì

Dammi solo un motivo, ora mi sento solo

Il mio cuore fa rumore sotto questa polo

Ti abbraccio finché fa mattina

Scrivo un’altra pagina di noi anche se è finita la china

Sono un uomo spoglio, tengo tutto dentro

Pian piano le nostre anime si stanno perdendo

Wooohuhoh wuuuoh woooooh

Prepara le valigie con me

Ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel

Io che pensavo a me, un po’ come te

Torno a casa con il tuo profumo di Chanel

Ieri New York, oggi Parigi, domani Dubai

Baby, grida con me se anche tu lo sai

E so che lo sai

Tutti ci odiavano, c’e’ ne siamo fregati entrambi

Quei danni fatti di notte, ma che ne sanno gli altri

Forse e’ meglio che parti

Scopare senza toccarci, mo ci tocca odiarci

Ehi eh, ho ancora l’1% ma sei qui con me

Non devo dirti buonanotte adesso lo fai te

Sono solo uno scrittore che scrive di te

E se ti dicessi che





Prepara le valigie con me

Ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel

Io che pensavo a me, un po’ come te

Torno a casa con il tuo profumo di Chanel

Ieri New York, oggi Parigi, domani Dubai

Baby, grida con me se anche tu lo sai

E so che lo sai

Prepara le valigie con me ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel

Io che pensavo a me un po come te torno a casa con il tuo profumo di Chanel

Ieri New York oggi Parigi domani Dubai , baby grida con me se anche tu lo sai

E so che lo sai

Mi chiedo perché, mi chiedo perché il male ritorna e non ritorni te

Mi chiedo chi c’è, mi chiedo chi c’è, se ora disfo le valigie e non sei qui con me

Testo Parigi (2020) – Ras & Calle

Ciao, ciao, piccolina e

sì, sono le quattro e penso ancora a te

Una sigaretta accesa e un bicchiere di Jack

Io che immagino il futuro e dentro ci sei te

Ehi, ciao piccolina

Sì sono le sette, le sette di mattina e

Noi che non andiamo a scuola per sentirci grandi

Guardi fuori dalla finestra, baby, e dopo piangi

Quel professore non capiva che non era la mia fine

Studiare tutta la vita per poi nulla in mano

Io volevo fare questo, fare la mia arte

Fare la mia musica per poi comprar casa a Milano

Ok, ok, sto correndo troppo

Nei jeans, due g, due biglietti e volo





Prepara le valigie con me

Ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel

Io che pensavo a me, un po’ come te

Torno a casa con il tuo profumo di Chanel

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

Non può finir così, anche se è lunedì

E io che cerco il tuo sguardo anche se non e lì

Dammi solo un motivo, ora mi sento solo

Il mio cuore fa rumore sotto questa polo

Ti abbraccio finché fa mattina

Scrivo un’altra pagina di noi anche se è finita la china

Sono un uomo spoglio, tengo tutto dentro

Pian piano le nostre anime si stanno perdendo

Prepara le valigie con me

Ti porto a Parigi sulla Torre Eiffel

Io che pensavo a me, un po’ come te

Torno a casa con il tuo profumo di Chanel

Ieri New York, oggi Parigi, domani Dubai

Baby, grida con me se anche tu lo sai

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

E so che lo sai

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

Torno a casa con il tuo profumo di Chanel

Ieri New York, oggi Parigi, domani Dubai

Baby, grida con me se anche tu lo sai

(Uoh-oooh, uoh-oooh)

E so che lo sai

(Uoh-oooh, uoh-oooh)