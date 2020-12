Amici 20 – Arianna Gianfelici e la bella nuova canzone Scatola del cuore: video e testo

Nella puntata del 28 novembre 2020 della 20a edizione di Amici, andata in onda su Canale 5, la talentuosa Arianna Gianfelici ha presentato Scatola del cuore, suo inedito veramente molto bello e toccante. Il testo e il video della sua esibizione.

Mentre è di poche ore fa la notizia della sua possibile esclusione per negligenza dalla scuola per talenti più famosa d’Italia, la sua nuova canzone ha letteralmente fatto innamorare migliaia di telespettatori. L’intenso brano è dedicato al papà che purtroppo questa ragazza ha perduto, ma se è piaciuto non poco a molti, me incluso, sembra non abbia invece colpito più di tanto il suo maestro Rudy Zerbi, molto scettico sulle sue capacità e con il quale a quanto sembra, la Gianfelici non va molto d’accordo.

Per la cronaca, la cantante rischia il banco in quanto secondo Zerbi, è troppo incostante e non si impegna come dovrebbe. Arianna si è inoltre rifiutata di preparare tutti i brani che la scorsa settimana Rudy le aveva assegnato.

Arianna Gianfelici è nata a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, il 6 febbraio 2001. E’ molto legata alla madre Willy e alla sorella 21enne di nome Aurora e soffre molto per la mancanza del padre, che morì qualche anno fa dopo un grave incidente. Ama la musica e sogna di fare la cantante, così da autodidatta si è negli anni impegnata al fine di migliorare le sue performance. Si è presentata ad “Amici” interpretando “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani, la stessa canzone che fece ricredere il padre riguardo le sue capacità canore, sulle quali era scettico: “L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”“.

Arianna, Scatola del cuore Testo

E spiegami la grande lontananza

tra vivere e morire che mi fa stare senza via

e non mi importa cosi tanto

in fondo puoi capirla

se tanto tu non torni

non c’è poi differenza

Ti voglio qui con me

dentro la mia stanza

e sentire quel profumo

quella tua dolce essenza

ho sofferto così tanto

che quasi non ricordo

l’amore della gente

in quel brutto incidente





E mi ricordo quando mi facevi addormentare

e giuro sarai lì quel giorno sull’altare

ti spingerò le mani e mi girerò a guardare

quel sorriso ormai spento sul viso di mia madre

E se chiudo gli occhi ho l’immagine di te

che sia un sogno anche stanotte

son sicura che di te qualcosa c’è e

nella melodia di un pianoforte

ora che non ho più niente

tranne che la mia fragilità

so che rimarrai per sempre

nella scatola del cuore con su scritto il mio papà

nella scatola del cuore con su scritto il mio papà