Leggi il testo e la traduzione di “Body”, singolo di Megan Thee Stallion

In Body, Megan Thee Stallion si vanta della sua desiderabilità, dell’invidia delle altre donne e delle fantasie che il suo corpo fa venire ai loro uomini. Il testo e la traduzione in italiano della canzone, inserita come ottava traccia nel disco d’esordio.

Scritto dalla rapper con la collaborazione di Christopher Petrel & Julian Mason, e prodotto da LilJuMadeDaBeat, Body è il terzo singolo estratto da Good News, album d’esordio della rapper statunitense, rilasciato il 20 novembre 2020.

Dopo il grande successo di Savage, Megan sforna un’altra canzone di successo, dai contenuti molto spinti e volgari, quindi a sfondo sessuale. Come detto, liricamente Megan si vanta del suo corpo molto sexy, che fa fare fantasie sessuali a tutti gli uomini che lo vedono, persino a quelli già impegnati con altre donne. Nel martellante ritornello, la rapper ripete costantemente “body-ody-ody-ody”, citando alcune delle caratteristiche del suo fisico. L’artista ha dichiarato di essersi ispirata a scrivere il brano, mentre durante la quarantena COVID-19 osservava e apprezzava il suo corpo.

Nel video ufficiale diretto da Colin Tilley, non mancano cameo di Blac Chyna, Taraji P. Henson, Jordyn Woods e Asian Da Brat, tra gli altri.

Nel primo progetto discografico della rapper classe 1995, sono racchiuse 17 tracce, tra le quali i singoli “Girls in the Hood”

e “Don’t Stop” e il remix di Savage (con Beyoncé). Tra gli ospiti, DaBaby, Big Sean, 2 Chainz, SZA, Lil Durk e Young Thug.

Body Testo Megan Thee Stallion

Real hot girl shit

Ah

And if the beat live, you know Lil Ju made it

[Rit.]

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Mwah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Yeah, yeah, yeah)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Mwah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

[Str. 1]

Look at how I bodied that, ate it up and gave it back (Ugh)

Yeah, you look good, but they still wanna know where Megan at (Where Megan at?)

Saucy like a barbecue but you won’t get your baby back

See me in that dress and he feel like he almost tasted that (Ah, ah, ah)

Num, num, num, num, eat it up, foreplay, okay, three, two, one

You know I’m the hottest, you ain’t ever gotta heat me up

I’m present when I’m absent, speakin’ when I’m not there

All them bitches scary cats, I call ’em Carole Baskins, ah

[Rit.]

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Baow)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Yeah, yeah)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Yeah, yeah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

[Str. 2]

I’m a hot ebony, they gon’ click it if it’s me (If it’s me)

All my pictures been gettin’ these niggas through the quarantine (Yeah)

Bitch, I’m very well, on my shit as you could tell

Any ho got beef from years ago is beefing by herself, ah, ah

If we took a trip on the real creep tip (Yeah)

Bitch, rule number one is don’t repeat that shit (Don’t repeat that shit)

Rule number two, if they all came with you

They better know exactly what the fuck they came to do (Yeah, yeah, yeah, woah, woah)





[Rit.]

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Yeah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Yeah, yeah)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Yeah, yeah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah, ah, ah)

[Str. 3]

The category is body, look at the way it’s sittin’ (Yeah)

That ratio so out of control, that waist, that ass, them titties (That waist, that ass, them titties)

If I wasn’t me and I would’ve seen myself, I would have bought me a drink (Hey)

Took me home, did me long, ate it with the panties on (Ugh, ugh, ugh)

I could build a house with all the brick I got (Yeah)

Bitches spend a lifetime tryna get this hot (Tryna get this hot)

And if her head too big, I could make that pop

I’m not the one to play with like a touch-me-not, ah

[Rit.]

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Ah)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Yeah, yeah, woah)

Body crazy, curvy, wavy, big titties, lil’ waist (Woah, woah)

Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody

Ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody (Hey, hey, hey, ah)

Ody-ody-ody-ody

Mwah





Body, Megan Thee Stallion – Traduzione

[Intro]

Roba da ragazza davvero sexy

Ah

E se il beat è figoo, sappiate che l’ha realizzato Llil Ju

[Rit.]

Corpo-orpo-orpo-orpo…

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo-orpo-orpo-orpo…





[Str. 1]

Guarda come l’ho fatto secco, l’ho fatto abboccare e l’ho dato indietro (Ugh)

Sì, ti trovo bene, ma loro vogliono ancora sapere dove sia Megan (dove sei Megan?)

Piccante come un barbecue

In aggiornamento

[Rit.]

Corpo-orpo-orpo-orpo…

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo-orpo-orpo-orpo…

[Str. 2]

In aggiornamento

[Rit.]

Corpo-orpo-orpo-orpo…

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo-orpo-orpo-orpo…

[Str. 3]

In aggiornamento

[Rit.]

Corpo-orpo-orpo-orpo…

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo pazzesco, formoso, ondulato, grandi tette, vita stretta

Corpo-orpo-orpo-orpo…