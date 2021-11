Raimondo Todaro: avete mai visto suo fratello? È più bello di lui

Un prof premuroso, talentuoso ma soprattutto affascinante Raimondo Todaro. La bellezza però, nel suo caso, è un fattore genetico ereditario. Non tutti sanno, infatti, che il noto prof di Amici ha un fratello bello anche più di lui.

L’ex ballerino di Ballando con le stelle sta rivivendo il ritorno di fiamma con Francesca Tocca. I due sono stati sposati ma per un po’ di tempo si sono separati. L’amore però, a volte si sa, fa dei giri enormi e poi ritorna. Raimondo Todaro ha dimostrato di fare sul serio con un bacio davanti alle telecamere alla bella Francesca proprio ad Amici.

LEGGI ANCHE –> Alessandra Celentano: com’era la prof di Amici prima dell’intervento? | FOTO

LEGGI ANCHE –>Che fine ha fatto Shady di Amici 16? Oggi è famosissima all’estero | Irriconoscibile

Raimondo Todaro, avete mai visto il fratello? Bello almeno quanto lui!

Una presenza, quella di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi, che non può passare inosservata. Il grande coreografo sta dimostrando di essere un bravo professore. Gli anni passati come ballerino ed insegnante di stelle dello spettacolo, sicuramente gli hanno reso le cose più facili.

La sua personalità ha fatto di lui una vera stella alla qualche Maria non voleva rinunciare. Alla fine, dopo tanto tempo, è riuscita a convincerlo a lasciare il programma che gli ha dato la grande notorietà, Ballando con le stelle.

Data la polemica, è noto ai più che Milly Carlucci non ha perso benissimo il cambio rotta anche se – c’è da dire- che si è aggiudicata un’altra pupilla del programma di Maria, Arisa.

Raimondo non ha saputo resistere alla proposta di Maria questa volta. Non tutti sanno che il ballerino ha anche un fratello molto bello. Oggi proveremo a raccontarvi qualcosina di lui.

Chi è il fratello di Raimondo

Il fratello dell’amato prof di Amici si chiama Salvatore Todaro e come il celebre fratello, anche lui di professione è un ballerino professionista.

La passione per la danza e per i nuovi talenti in questa meravigliosa disciplina ha fatto sì che i due fratelli aprissero una scuola di ballo in provincia di Catania, a Misterbianco comune siciliano, di nome Sensei Sicilia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SalvatoreTodaro (@todarosalvo)



Mentre Raimondo è più televisivo, Salvatore preferisce lavorare dietro le quinte almeno per ora gestendo la scuola siciliana. I due sono molto uniti nel lavoro come nella vita e la somiglianza è davvero molto forte.