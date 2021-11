Erio, chi è il cantante di X-Factor: età, malattia, instagram e vita privata

Nella nuova edizione del talent X Factor, il pubblico si è subito appassionato a molti dei suoi concorrenti. Tra questi spicca Erio.

Erio: chi è il cantante di X Factor?

Erio, pseudonimo di Fabiano Franocich, nasce a Livorno nel 1986. Nonostante il suo sogno sin da piccolo era quello di diventare un artista, data la sua passione per il disegno e per la pittura, ad un certo punto ha capito di dover seguire il suo cuore e di dedicarsi alla musica.

Da quel momento ha cominciato così a dedicarsi alla sua vocazione e a poco a poco ha cominciato ad entrare in contatto con molte case discografiche, finché una di queste, La Tempesta, ha deciso di dargli una possibilità nel mercato discografico italiano.

Dopo aver pubblicato qualche singolo, tra cui We’ve be running, nel 2015 pubblica il suo primo disco intitolato Fur El, seguito dal suo secondo lavoro pubblicato nel 2018 sotto il nome di Inesse.

La vera possibilità di farsi conoscere al grande pubblico però avviene nel 2021 dove decide di iscriversi ai casting della quindicesima edizione di X Factor.

L’ingresso nel talent

Erio riesce a superare una lunga fase di casting, fino ad arrivare al primo Live in onda su Sky Italia, andato in onda il 28 ottobre con la conduzione dell’attore Ludovico Tersigni che va a sostituire il precedente presentatore Alessandro Cattellan.

Sul banco dei giudici, invece, non ci sono stati cambiamenti e a dare opinioni sui brani ci sono nuovamente Hell Raton, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Mika.

Il cantante ha conquistato i giudici sin dal suo primo provino in particolar modo ad esserne fortemente colpito è stato Manuel Agnelli. Nella prima puntata delle audizioni, Erio si presenta davanti ai giudici cantando una cover di Can’t help felling in love di Elvis Presley facendo commuovere sia i giudici che il pubblico.

Superata questa fase arriva ai bootcamp dove porta il suo brano inedito Amore Vero, convincendo Manuel Agnelli e passando agli home visit.

In questa fase porta una cover di Please, Please, Please, Let me get what i want dei The Smith e Agnelli senza pensarci due volte lo prende nella sua squadra portandolo ai live.

Nella prima puntata, Erio ha cantato il suo inedito, mentre nella seconda dovrà cimentarsi con Limit to your love nella versione di J.Blake.

Erio non ha detto molto riguardo la sua vita privata, ma appena entrato nel programma ha affermato di non sentirsi un artista e che la sua musica ha uno stile un po’ strampalato. Inoltre, dichiara di sentirsi molto bene a parte qualche difficoltà nel dormire da quando fa parte del talent.