r.e.m beauty: quando esce la linea beauty di Ariana Grande | prezzi da non credere

Una linea beauty, quella di Ariana Grande, che promette già un enorme successo. La cantante ha un enorme seguito e i suoi prodotti venderanno di certo moltissimo.

Un’artista poliedrica che fa fatto della sua immagine una grande risorsa economica. Oltre che cantante e attrice, tra poco Ariana proporrà anche una linea beauty tutta sua che promette già molto bene.

Non è la prima artista che crea una linea beauty tutta sua. Oggi Ariana

Ariana Grande propone la linea beauty: prezzi da non credere

Tra pochi giorni le fan di Ariana Grande potranno comprare i prodotti della linea beauty che l’artista ha messo in atto con i suoi collaboratori.

La cantante, infatti, ha progettato a lungo il design e la qualità dei prodotti che vorrà rendere disponibile a tutte le donne che vogliono rendersi più belle con pochi tocchi di make-up.

Ariana è sempre stata una grande appassionata del genere. La Grande, infatti, ha sempre usato il make up per enfatizzare la sua bellezza.

I prodotti in arrivo sul mercato a novembre

Il lancio della collezione di Ariana Grande potrebbe arrivare il prossimo 9 novembre e potrebbe pertanto coincidere con il lancio della linea di Lady Gaga. Secondo i fan, potrebbe anche accadere che la bella italo-americana deciderà di droppare i nuovi prodotti senza anticipare l’uscita indicando un giorno preciso per l’evento.

Insomma, c’è tanta attesa. Ma ciò che già è noto e pubblico è il tema a cui si ispira l’intera collezione di make-up. Le foto di alcuni dei packaging e dei prodotti che saranno disponibili al primo lancio sono già circolate in rete scatenando le giovani fan dell’artista. Attesissimo il lancio dei lipstick, la confezione è proprio come quella mostrata nelle primissime immagini promozionali.

Sarà di certo uno dei prodotti top. Le labbra di Ariana sono sempre state di tendenza.

Ariana punta ad un make up accessibile a tutti

La stessa Grande ha voluto rendere pubblici i disegni di alcuni dei prodotti che a breve potranno arrivare sul mercato. Potrebbe sbancare la palette che la cantante ha voluto realizzare con tonalità calde e terrose, le sue preferite.

Il cosmo e lo spazio hanno sempre affascinato la cantante che si ispirerà proprio a queste due componenti per la sua makeup collection.

I prezzi? Non c’è alcuna anteprima ma Ariana punta a dare prodotti di qualità a prezzi accessibili alle sue fan che sicuramente non vedono l’ora di poter creare un look emulando la cantante esteticamente.