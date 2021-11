Chi è Luigi Strangis di Amici 21: età, altezza, fidanzata del cantante

Luigi Strangis è uno dei titolari del banco di canto della nuova edizione di Amici Di Maria De Filippi, scopriamo alcune curiosità sul suo conto.

Luigi Strangis, è uno degli allievi di canto della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo che ha ottenuto un banco all’interno della scuola sin dalla prima puntata, ha convinto il professor Rudy Zerbi che ha deciso di dargli una maglia confermandogliela ogni settimana per via delle sue esibizioni sempre più convincenti.

Luigi Strangis: chi è il cantante di Amici

Classe 2001, nato a Lamezia Terme sin dalla tenera età dimostra di avere una passione innata per la musica tanto da cominciare a studiare chitarra da bambino mentre per quanto riguarda il canto, ha sempre studiato da autodidatta. Nel mondo della musica esordisce nel 2019 con al pubblicazione di un singolo intitolato Only You.

Rispetto al passato, il cantante oggi è molto diverso, da alcune foto trapelate online, il ragazzo fino a qualche tempo fa amava portare i capelli lunghi che gli coprivano una parte del viso e gli davano un’aria un po’ emo.

Adesso invece ha dei capelli corti e un’aria un po’ sognante, amante dei Led Zeppelin gli utenti del web hanno fatto notare la sua somiglianza cantautore Ultimo.

Dotato di una forte ironia, Luigi spesso indossa un paio di occhiali da sole bianchi e molto grandi anche durante le puntate in onda la domenica, e i suoi comportamenti scherzosi nei daytime hanno fatto suscitare nel confronti dei telespettatori una forte simpatia.

Il giovane aspirante cantante pare essersi avvicinato ad una sua compagna di scuola , la ballerina Carola Puddu, allieva della maestra Alessandra Celentano, che non ha mai nascosto di avere un’attrazione verso Luigi.

“Lui mi attrae ma il suo stile non mi fa impazzire” – ha dichiarato la ballerina – “Con questo non sto dicendo che non mi piace, devo avere un confronto con lui. Io sono venuta qui per pensare ai passi di danza e mostrare il mio talento questo hype non era nei miei piani”.

I brani di Luigi

All’interno di Amici di Maria De Filippi, il cantante ha avuto modo di esibirsi in alcuni suoi brani.

Il primo singolo Vivo è uscito qualche settimana fa riscontrando un discreto successo, mentre Muro è stato eseguito la scorsa domenica in presenza di Nek che gli ha fatto i complimenti per la sua penna.

Nella prossima puntata speciale di Amici, in onda domenica 7 novembre, Luigi viene giudicato da Loredana Bertè che lo mette al primo posto della sua classifica dandogli il voto più alto: un bel 10!