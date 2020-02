Dat Boi Dee – Vamos Pa La Banca feat. Geôlier, Lele Blade & Samurai Jay: audio e testo del singolo

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Vamos Pa La Banca, singolo del producer Dat Boi Dee interpretato dai rapper Geôlier, Lele Blade e Samurai Jay, uscito il 28 febbraio 2020 via Polydor / Universal Music Italia.

Scritta dai quattro protagonisti, questa è una canzone, che potremmo definire made in Napoli, veramente ben fatta, contagiosa e coinvolgente, non è un caso che sta letteralmente facendo impazzire i fan dei quattro artisti campani. Ascoltare per credere.

Vamos Pa La Banca testo e traduzione — Dat Boi Dee • Geôlier • Lele Blade • Samurai Jay

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

[Geol.]

Megl’ ca’ nun m’ chiamm’, stong rind a banc’

Loc n’pigl manc, ma qual’ ‘ndo club, a ‘tt quant’ (Ah-ah)

Fatt’ ‘nu regal’, chiur’t ‘nda cas

Si veng e scumpar, o saj so’ ‘nu mag’ (Ah-ah)

Guard’ quant’ ne simm, ‘tt vestut e nir,’ ca parimm e ninja (Ah-ah)

Teng ‘na limousine, organizz’ ‘na fest che riavl arind

[Geol.]

Rich guapp’ ndo Phantom, facc’ over, no appost’

P’ fuji re sbirr’ c’aggia mis pur’ o nos

Geolier nun esist comm e cosa nostr’

Luat o rap a miezz, che nun è cosa vostr’

C’ piac’ quand’ parl’, ric: “soy caliente”

Ma-la-vita non entiende

Megl’ ca nun duorm, ca’ chiamm’ a Uber

T’ vogl’ sul mo’, no para siempre

Ric’ ca si brav, si ‘nu scem’

Vuò jucà co’ fuoc’, t’ facimm’ piglià per’

Ye, sta Geolier rind ‘o stereo

Shh, sta passan’ n’at eseguo

Business, ess vo’ fa fitness

Stes’ rind ‘o business class, vo’ fa princess

Chiur’ natu guiness, mo’ quindi è ‘na bitches

Pens’ sul’ e sord, bro’, pens’ sul’ e sord, bro’

Pens sul’ ‘o –

[Geol.]

Megl’ ca’ nun m’ chiamm’, stong rind a banc’

Loc n’pigl manc, ma qual’ ‘ndo club, a ‘tt quant’ (Ah-ah)

Fatt’ ‘nu regal’, chiur’t ‘nda cas

Si veng e scumpar, o saj so’ ‘nu mag’ (Ah-ah)

Guard’ quant’ ne simm, ‘tt vestut e nir,’ ca parimm e ninja (Ah-ah)

Teng ‘na limousine, organizz’ ‘na fest che riavl arind

[Samurai J.]

Brrr, faccio bang-bang, comincia lo show (Yah)

Criminale, ma non con il ferro, basta il flow (Yeh-yeh)

Dovevo lavorare un mese per un Michael Kors (Ah)

Quest’anno voglio farmi un Ap e un Rolex oro rosa (Uoh)

Montagne di soldi come Donald (Ah)

Oggi metto il presidente, domani il Daytona (Brra, yeh)

Bitch mi vuole sta a casa da sola

Ma ho la guerra è in testa, fra’, come Montana e Sosa (Okay)

Non basta fare il figo sopra il Benz

Voglio gli M&M’s, gialli, viola, solo cash

Piove, piove, piove su di me (Me)

Lancio banconote, le guardo cadere sul parquet

Ho il tuo conto in banca al polso (Ah)

Parli e non sopporto (Ah)

IPhone, non rispondo

Dai, non starmi addosso (Ah)

La mer*a low-cost (Oh), sai che non pago col POS (Oh)

Ho il contante sempre addosso

Frega un ca**o sono il boss





[Geol.]

Megl’ ca’ nun m’ chiamm’, stong rind a banc’

Loc n’pigl manc, ma qual’ ‘ndo club, a ‘tt quant’ (Ah-ah)

Fatt’ ‘nu regal’, chiur’t ‘nda cas

Si veng e scumpar, o saj so’ ‘nu mag’ (Ah-ah)

Guard’ quant’ ne simm, ‘tt vestut e nir,’ ca parimm e ninja (Ah-ah)

Teng ‘na limousine, organizz’ ‘na fest che riavl arind

[Lele Blade]

Facc’ paur’ comm’ e Boogieman, facc’ e buc’ nderr

Vint’ fial’ rind’ a LV bag, fra’, ‘nu fa ‘o ribell’

M’ vonn fa for’ many Men comm e Fifty Cent

Pecché e secc e cont comm e semp, pigl’m r’esempij

Co’ giubbott’ antiproiettil’, mett’ rapper a piezz nde box

E pigl e piett e veng’ ro futur’, Michael J. Fox

O saj ca’ mocc teng’ a Machine gun

O fluss’ ca’ t’ fa ascì re pann’

Si vulimm’ fa nu poc’ e rap serio, te ne tuorn ca’ nun sai comm’ t’ chiamm’

M’hann’itt: “O ‘Lè, si tropp’ crur p’ ‘sti pussy”

Pecché ‘o facc’ accussì fort’ che t’ faj chiù sicc

‘Sti quatt’ sciem s’abboffn e makatussin

Nuj o lat’ e ca’ scetat’ a fa sord’, frate’, we don’t sleep

All black, fiss’ ndo local’, song o vintun’ ind o blackjack

Tuocc’ a me, t’ truov e can’ nguoll, frate’, no cap

No cap, torn aret throwback

A quand’ o facevm miezz a vij, one, two, mic check





[Geol.]

Meglio che non mi chiami, sono in banca

Là non prende nemmeno, ma quale nel club, a tutti quanti

Fatti un regalo, chiuditi in casa

Se vengo e scompaio, lo sai che sono un mago

Guarda quanti siamo, tutti vestiti di nero, qua sembriamo i ninja

Ho una limousine, organizzo una festa con i diavoli dentro

[Geol.]

Ricco bello nella Phantom, faccio sul serio, no apposta

Per scappare dagli sbirri [?]

Geolier non esiste come cosa nostra

Evitate di rappare che non è cosa vostra

Ci piace quando parli e dici “sono sexy”

Ma la vita non capisce

Meglio che non dormi qua, chiama Uber

Ti voglio solo adesso, non per sempre

Dici che sei brava, sei uno scema

Vuoi giocare col fuoco, ti facciamo prendere [?]

C’è Geolier nello stereo

Shh, sta passando un altro morto

Affari, vogliono fare fitness

Seduta in prima classe, vuoi fare la principessa

Fai un altro record, ora è quindi una pu**ana

Pensa solo ai soldi, fratello, pensa solo ai soldi, fratello

Pensa solo





[Geol.]

Meglio che non mi chiami, sono in banca

Là non prende nemmeno, ma quale nel club, a tutti quanti

Fatti un regalo, chiuditi in casa

Se vengo e scompaio, lo sai che sono un mago

Guarda quanti siamo, tutti vestiti di nero, qua sembriamo i ninja

Ho una limousine, organizzo una festa con i diavoli dentro

[Samurai J.]

[Geol.]

Meglio che non mi chiami, sono in banca

Là non prende nemmeno, ma quale nel club, a tutti quanti

Fatti un regalo, chiuditi in casa

Se vengo e scompaio, lo sai che sono un mago

Guarda quanti siamo, tutti vestiti di nero, qua sembriamo i ninja

Ho una limousine, organizzo una festa con i diavoli dentro

[Lele]

Faccio paura come Boogieman, faccio i buchi a terra

[?] nella borsa Louis Vuitton, fratello non fare il ribelle

Vogliono farmi fuori molte uomini, come Fifty Cent

[?]

Col giubotto antiproiettili, metto nelle ascatole i rapper fatti a pezzi

E prendo il [?] e vendo gal futuro, Michael J. Fox

Lo sai che in bocca ho un mitra

[?]

Se vogliamo fare un po’ di rap serio, te ne vai che non sai come ti chiami

Mi hanno detto “oh, Lele, sei troppo crudo per queste femminucce”

Perché rappo così forte che diventi più magro

Questi quattro scemi si abbuffano di makatussin [https://it.wikipedia.org/wiki/Codeina]

Noi svegli a fare soldi, fratello, non dormiamo

All black, guardo nel locale, sono ventuno al blackjack

Toccami e ti trovi i cani addosso, fratello, non capisci

Non capisci, torna indietro, torna

A quando facevamo per strada: uno, due, prova microfono

