Mia Martini e la canzone inedita “Fammi sentire bella”: ascoltala (testo)

Rilasciata il 28 febbraio 2020 via Sugar, Fammi sentire bella è una meravigliosa canzone postuma di Mia Martini, un cui frammento è stato utilizzato nel documentario omonimo, trasmesso il giorno precedente su Rai 3.

Il testo e l’audio di questo brano della compianta cantante scomparsa nel 1995, che può finalmente essere ascoltato nella sua interezza. La traccia porta la firma di Giancarlo Bigazzi, Angelo Valsiglio e Beppe Dati.

In occasione di un’intervista di qualche giorno fa a Repubblica, Caterina Caselli ha affermato di aver acquistato questo pezzo, dopo la segnalazione di Gianna Bigazzi, che aveva un importante rapporto di amicizia con Mimì, che in quest’occasione canta la lontananza dell’uomo che ama, che la trascura e non la tratta come dovrebbe e lei vorrebbe. Questa relazione è ormai fredda e claudicante e lei spera tanto che possa in qualche modo riaccendersi.

Fammi sentire bella testo

Download su: Amazon – iTunes

E quando non ci sei…

io sto con me

rimetto in ordine…

la biancheria

suona il telefono

riattaccano





speravo fossi tu

che a cena non ritorni quasi mai

ed io mi sento…

una sorella ormai

ci si vuol bene ma

non ci si parla

e non si urla

Stasera quando tornerai

fammi sentire bella

bella come il mare

com’era fino a ieri il nostro amore

stasera quando tornerai

fammi sentire stella

al centro del tuo cielo

e della tua…

malinconia ed allegria

fammi sentire

sentire bella

E le mie amiche mi consigliano

giovani amanti

brillanti e rose ma

tu sei preciso me

e senza te…

il resto è nulla





Stasera quando tornerai

fammi sentire bella

e che mi vuoi bene

che abbiamo tante cose ancora insieme

io ne ho bisogno e tu lo sai!

oh, di sentirmi quella

che ti fa sognare

ti fa allegria

malinconia

e tu mi fai…

sentire bella

uh, se vuoi

sentire stella negli occhi tuoi

e sentire quella che vuoi

sentire bella





Ascolta su: