Proibito, Marco Mengoni | testo, significato e audio del brano

Di seguito il testo il significato e l’audio del brano Proibito di Marco Mengoni contenuto nel suo ultimo album Materia (Terra).

Marco Mengoni è un cantante italiano diventato famoso dopo aver vinto la terza edizione del talent X Factor.

Nato a Ronciglione il 25 dicembre del 1988, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards per due volte e primo cantante italiano ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles.

Marco Mengoni: Proibito

Il 3 dicembre 2021, il cantante ha pubblicato il suo sesto album Materia (Terra) prodotto dalla Sony Music.

Le tracce e i rispettivi autori presenti nel disco sono:

Cambia un uomo – 3:55 (Daniele Magro, Marco Mengoni) Una canzone triste – 3:34 (Daniele Magro) Il meno possibile (feat. Gazzelle) – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) In due minuti – 2:59 (Raffaele Esposito) Mi fiderò (feat. Madame) – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella) Ma stasera – 3:43 (testo: Marco Mengoni, Davide Petrella – musica: Francesco Catitti, Federica Abbate, Davide Petrella) Appunto 1. 23-01-2021 – 1:19 Proibito – 3:08 (Michele Canova Iorfida, Davide Petrella) Appunto 2. 14-05-2021 – 0:44 Luce – 4:04 (Lorenzo Vizzini) Un fiore contro il diluvio – 2:55 (Daniele Magro)

Tracce bonus nell’edizione CD

Il meno possibile – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) Mi fiderò – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella)

Audio, testo e significato

In Proibito, Marco Mengoni parla di un amore tra persone dello stesso sesso parlando dei rapporti di oggi che mentre alcuni finiscono per via della non comunicazione tra due persone per altri, nonostante ci sia questo difetto, è un rapporto reale che fa si che il sentimento continui a crescere giorno dopo giorno.

Vorrei mettere le dita nella tua corrente

Per convincermi che è vero che non sento niente

Quando provo a avvicinarmi ai tuoi grandi occhi neri

Vorrei farti un buco in testa per guardarti nei pensieri

Vorrei provocarti in qualche modo eccezionale

Vorrei togliermi ogni cosa, anche le mie paure

Che non ho più armi con te

Ma tu sei più nudo di me

Resto qui, dormo da te

Ti va se prendiamo un caffè?

Se vuoi, mi prendo un hotel

In quello che senti

Ci vedo un ritratto a tempera

Fare serata a un festival

Tagliarsi un dito con un foglio

Ci vedo un po’ quello che voglio

Ci vedo una pianta di plastica

A casa tua di domenica

Sospesi su un filo, ti guardo e sorrido

Il nostro deve essere amore, perché proibito

Proibito

Vorrei dirti che non posso rimanere a cena

Che mi vedo con un altro, magari un’altra sera

Perché il tuo cuore è impegnato e non sono il solo

Forse non cambierà niente, ma dimmelo ancora

Che non ho più armi con te

Ma tu sei più nudo di me

Stanotte dormo da te

Hai detto che lui non c’è

Se vuoi, mi prendo un hotel

In quello che senti

Ci vedo un ritratto a tempera

Fare serata a un festival

Tagliarsi un dito con un foglio

Ci vedo un po’ quello che voglio

Ci vedo una pianta di plastica

A casa tua di domenica

Sospesi su un filo, ti guardo e sorrido

Il nostro deve essere amore, perché proibito

Proibito

Spero tu possa sentirti libero di correre, di aspettare

Spero tu possa credere, concedere

Spero, spero domani tu possa

Innamorarti

Ci vedo un ritratto a tempera

Fare serata a un festival

Tagliarsi un dito con un foglio

Ci vedo un po’ quello che voglio

Ci vedo una pianta di plastica

A casa tua di domenica

Sospesi su un filo, ti guardo e sorrido

Il nostro deve essere amore, perché proibito

Proibito