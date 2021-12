Plentiful feat. Pusha T, Alicia Keys | testo e traduzione del brano

Di seguito il testo e la traduzione del brano Plentiful di Alicia Keys in featuring con Pusha T.

L’ottavo lavoro della cantautrice Alicia Keys, Keys, è diviso in due parti, andando a comporre così una tracklist completa di 26 brani.

La prima parte del disco è intitolato Originals ed è composto da brani a detto dell’artista, tranquille, per pianoforte mentre la seconda parte intitolata Unlocked comprende gli stessi brani rivisitati in una chiave più ritmata e pop.

Grazie a questo esperimento ci ritroviamo un disco che ha elementi jazz, ballad che vanno a scontrarsi con gli stessi pezzi eseguiti in un modo r&b, pop e Hip Hop.

Seppur della stessa artista, si nota come Alicia Keys si senta più a suo agio nei brani della versione Originals, co-prodotta assieme a suo marito Swizz Beat.

In Unlocked, inoltre sono presenti anche canzoni nuove che danno alla cantante il giusto merito e spessore del suo talento capace di spaziare tra ritmi lenti e sofisticati a musiche più articolate e dance.

The devil’s always preying on the weaker souls

All that we can know, it was all good just a week ago

Prada carry-ons, off to Mikonos

Celebrating life on white sands, but only we can toast

Still got it cheaper though, scales like a Libra, yo

Playing on these keys like Alicia, that’s her secret though

Only on the need to know, nah, you don’t need to know

Had to tell the truth on this beat like Beanie Siegel though, push