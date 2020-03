Priestess – Rendez-vous feat. Gemitaiz: audio e testo della canzone dell’EP omonimo

Nell’EP Rendez-vous di Alessandra Prete, in arte Priestess, è presente anche la bella title track, impreziosita dalla collaborazione del rapper romano Gemitaiz, uno dei pezzi da 90 del rap italiano.

Il testo e l’audio di questa interessante canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Ombra, al secolo Marco De Pascale. Questo era forse il brano più atteso del prima Extended Play della rapper e cantautrice pugliese classe 1996, al cui interno sono presenti altre 5 tracks inedite, due delle quali incise con la collaborazione di Elodie Di Patrizi e MYSS KETA.

Guardo questo cielo blu e

Sto scrivendo una canzone sad

Tanta Roba rendez-vous, eh

Eh eh eh eh

I miei bro sono la crew e

Sono sempre qui con me (con me)

Anche nelle notti buie (notti buie)

Dove vivo sbatti (sbatti)

E a volte troppo grandi che non potrei raccontarti

Gli occhi addosso dei passanti e

Siamo dei fantasmi (Siamo dei fantasmi)

E sempre più distratti

Case bianche che contrastano palazzi

Quel che canto non c’è scritto sulle mappe

I miei bro con le canne sembrano Sampei

Jordan quattro snapback bianco, okay

E se non fosse per la musica, sì, per lei





Non sai come vivo

Non sei come me, non sei come me

Dove vivo

Non sai mai com’è, non sai mai com’è

Come vivo

Non sei come me, non sei come me

Dove vivo

Non sai mai com’è, non sai mai com’è

(Ciao Davide, come va? Ho scritto una roba triste in terzinato come piace a noi

Fammi sapere cosa ne pensi)

[Gemitaiz]

Anche se non stiamo insieme

Frate’, mandamele piene

Lo sai che lo faccio bene

Lo sai che lo faccio bene, no

Mamma diceva “Davide, stai attento agli amici quando li scegli

In quanti piangeranno insieme a me il giorno che non ti svegli?”

Li ho scelti pieni di complessi

E sono rimasti uguali

Non sanno se si sono persi

Un po’ felici, un po’ depressi

Per questo, lo sai, poi mi sento bene solo quando aspiro una di queste, sì

Faccio come se il tempo non esistesse qui

Guardo il sole dentro così so di esserci

Siamo diversi

Guardaci cadere a pezzi (cadere a pezzi)

E’ inutile non capiresti (non capiresti)

No, baby, non capiresti (non capiresti)





Non sai come vivo

Non sei come me, non sei come me

Dove vivo

Non sai mai com’è, non sai mai com’è

Come vivo

Non sei come me, non sei come me

Dove vivo

Non sai mai com’è, non sai mai com’è

Non sai come vivo (come vivo, come vivo, come vivo, come vivo, come vivo, come vivo, come vivo, come vivo)





