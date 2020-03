Joan Thiele – Bambina: audio e testo del singolo

Scritto e prodotto con la collaborazione di Zef, Bambina è un gran bel singolo della cantautrice Joan Thiele, rilasciato il 6 marzo 2020 via Polydor / Undamento. Il testo e l’audio.

Si tratta di una coinvolgente canzone, che vede la cantante di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia, nella sua versione più intima e sognante. Qui Joan vorrebbe tornare bambina “Per fermare il tempo e per non cancellare”.

Questo è il suo terzo singolo scritto in italiano, dopo “Le Vacanze” e “Puta”. Lo scrisse l’estate 2018, mentre si trovava al mare con la figlioletta.

Joan Thiele – Bambina testo

Farebbe male farsi male, menomale l’hai già fatto tu

Cercavo casa e ritornavo nella giungla ma la jungla eres tú

Io mi orientavo al buio tra le mie paure che non peso più

E avevo paura

Di essere niente

Di essere giudicata sempre dalla gente

E avevo paura

Di sentire niente

Di essere giudicata sempre dalla gente





Voglio tornare bambina

Per fermare il tempo

Oggi mi sento, mi sento, mi sento così

Voglio tornare bambina

Per non cancellare

Ma che male, che male, che male, che male mi fa (uh)

Farebbe bene farsi bene, menomale già l’ho fatto io

l’ho fatto io

Porto avanti le stagioni col pensiero per mettermi sempre più

Senza paura

Di essere niente

Di essere giudicata sempre dalla gente

Senza paura

Di sentire niente

Di essere giudicata sempre dalla gente

Voglio tornare bambina

Per fermare il tempo

Oggi mi sento, mi sento, mi sento così

Voglio tornare bambina

Per non cancellare

Ma che male, che male, che male, che male mi fa





(Voglio tornare bambina per fermare il tempo

Oggi mi sento, mi sento, mi sento così

Voglio tornare bambina per non cancellare

Ma che male, che male, che male, che male mi fa)

Voglio tornare bambina

Per fermare il tempo

Oggi mi sento, mi sento, mi sento così

Voglio tornare bambina

Per non cancellare

Ma che male, che male, che male, che male mi fa





