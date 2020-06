Nashley – Prendere o lasciare: ascolta la canzone con Random & Giaime

In Prendere o lasciare, seconda traccia dell’EP Ancora in piedi, rilasciato il 17 giugno 2020 per Ventidiciotto Records, il vicentino Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, collabora con i colleghi Giaime e Random, a cui è stato affidato un ritornello che ben si adatta al suo stile.

Leggi il testo e ascolta la nuova bella canzone, scritta dai tre artisti e prodotta dai milanesi multiplatino Federico Vaccari e Pietro Miano, artisticamente conosciuti come 2ndRoof. Inutile dire che questo coinvolgente brano, sta ricevendo non pochi elogi da parte dei numerosissimi fan dei tre rapper.

Testo Prendere o lasciare

Download su: Amazon – iTunes

[Nashley, insieme a Random]

Camminiamo con la pioggia sotto i portici

Sembra che sono lontano anche da casa mia

Sai, l’amore che ci lega come i tossici

Sembra un quadro che ricorda la malinconia

Delle volte non ti ascolto quindi spogliati

Dai silenzi che ti chiudono in quell’apatia

Quando poi mi sveglio a letto e non ti trovo qui

Sembra che sono lontano anche da casa mia

È iniziata dentro al retro di una macchina

È finita che mi piace quando stai con me

Quando meno te lo aspetti allora capita

Per fortuna quella volta capitavi te

Amo quando ho il tuo rossetto sulla manica

Prendimi anche l’anima

Cuore grigio come i fumi di una fabbrica

Baby, gioco col tuo corpo come al luna park

Come fossi l’unica giostra che mi piacerà

[Random]

E non sai che ormai

Tutto mi sembra perso e mi ritrovo a pezzi

Cercando di averti, ma scordando di amarti

E sai, mi odiera-a-ai

Ma scegli oramai, prendere o lasciare

Scappare dai guai





[Giaime]

Queste sono le tue corde se le suono sei d’accordo

Ora vuoi fare qualcosa ma hai già fatto pure troppo

Ho paura della morte perché ferma l’orologio

Cerco pace nel mio mondo mica la pace nel mondo

Scrivo cose che non vuoi sentirti dire

Quindi scappi, metti i tacchi sul mio cuore e dopo schiacci

Ho detto che era l’ultima ma poi ne ho fatto un’altra

Che doveva esser l’ultima ma poi non ce l’ho fatta

E scrivo come quando non pensavo ai soldi

Sì, magari senza gli ori mi cagavi

Ora sono fuori e fuori dai tuoi piani

Forse se chiedi vuoi

Però se cerchi trovi

Hai i sentimenti tuoi

Non serve che mi odi

Gimmi

[Nashley]

E quando passo per la mia città

Ripenso sempre com’è tutto uguale

Un attimo sembra un’eternità

Quando in un attimo tutto scompare

A volte non ricordo la mia età

Ho i pugni in faccia che hanno fatto male

Mi chiedo il mondo che fine farà

Se il mondo cresce in mezzo a queste strade

[Random]

E non sai che ormai

Tutto mi sembra perso e mi ritrovo a pezzi

Cercando di averti, ma scordando di amarti

E sai, mi odiera-a-ai

Ma scegli oramai, prendere o lasciare

Scappare dai guai





Ascolta su: