Divano Marittima – DJ Matrix, Matt Joe, iPantellas & Giuli: ascolta la nuova simpatica canzone

Divano Marittima, traccia d’apertura di Musica da giostra vol. 7, era indubbiamente tra le canzoni più attese racchiuse nella consueta compilation di DJ Matrix e Matt Joe, disponibile dal 19 giugno 2020, decisamente in ritardo rispetto agli standard, per via della pandemia.

Ascolta la nuova simpatica e coinvolgente canzone, interpretata da Giuli e iPantellas, duo composto da Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, che ha anche firmato il testo, nel quale si parla di noia e una calda stagione piuttosto inconsueta.

Il brano è stato prodotto da Aaron Romeo e Matteo Schiavo, aka Dj Matrix, e parla di quanto siano noiose le giornate e i weekend e di come si vive un’estate appena iniziata ma decisamente differente dalle altre.

Nell’ironico testo, Giuli canta infatti “Spiagge deserte, zero serate, in radio passa il disco della non estate” e poi “vado sul balcone, canto una canzone, un’estate fa ero a Ibiza ma oggi siamo qua su questo balcone, senza l’ombrellone prendo un po’ di sole con il plexiglas a Divano Marittima“.

Testo Divano marittima — iPantellas • Giuli

[Strofa 1]

Stasera cosa si Fa? (cosa si fa)

bevo Moët nella pista

ma è solo un sogno, mi sa (ma è solo un sogno, mi sa)

faccio dirette su Insta

sabato e lunedì (lunedì)

ogni giornata è una noia

se prima c’era il weekend (il weekend)

ora non c’è

[Pre-Ritornello]

Spiagge deserte, zero serate

in radio passa il disco della non estate

[Ritornello]

Vado sul balcone

canto una canzone

un’estate fa

ero a Ibiza ma

oggi siamo qua (oggi siamo qua)

su questo balcone

senza l’ombrellone

prendo un po’ di sole con il plexiglas

a Divano Marittima





(a Divano Marittima)

[Post-Ritornello]

Oh-oh-oh-oh-oh

questa estate niente reggaeton

Oh-oh-oh-oh-oh

compro cose a caso su Amazon

[Strofa 2]

Stasera cosa si Fa? (si fa)

voglio ballare con te, ma

lascio una serie a metà (metà)

volo dentro la mia testa

Bali, Miami, Bangkok (Bangkok)

io non mi fermo mai

se prima c’era il weekend (il weekend)

ora non c’è

[Pre-Ritornello]

Spiagge deserte, zero serate

in radio passa il disco della non estate

[Ritornello]

Vado sul balcone

canto una canzone

un’estate fa

ero a Ibiza ma

oggi siamo qua (oggi siamo qua)

su questo balcone

senza l’ombrellone

prendo un po’ di sole con il plexiglas

a Divano Marittima





(a Divano Marittima)

a Divano Marittima





