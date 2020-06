Joe Scacchi – Bitch ft. Rosa Chemical: ascolta il nuovo singolo

Leggi il testo di Bitch, singolo del rapper romano Joe Scacchi, al secolo Lorenzo Scacchi, con la collaborazione del collega Rosa Chemical. Ascolta il brano, disponibile ovunque da venerdì 19 giugno 2020 per Pluggers, etichetta discografica di Massimo Pericolo.

L’esplicita canzone è stata scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dal padovano Carlo Megighian, aka No Label, e NIKENINJA, al secolo Davide Maruotti.

Testo Bitch Joe Scacchi

A me sembra assurdo che io mi debba, mi debba anche sentire in colpa e accusata da te perché…

No Label, datti ‘na calmata

Ehi, Joe, Joe, Joe Scacchi

Mi hai rotto il c-, puxxana

Fumando g, puxxana

Faccio una hit, puxxana

Ho dieci b, puxxana

Puxxana, puxxana, puxxana

Mi hai rotto il c-, puxxana

La recco e la chiudo, puxxana

La sco*o e la chiamo puxxana, puxxana





Mi hai rotto il caxxo, puxxana

Ho roba a casa, Joe Scacchi, Montana (Cash)

Fumo roba americana, ti apro la testa con una katana

In tre su un mezzo, non stiamo in Calabria

Sono un ladro che sfiora la morte, Barabba

Ho una polacca che mi fa da mamma (Ahah)

E la scena italiana che mi fa da vacca (Tro*a)

Marijuana da Los Angeles

Wing Klan, baby, siamo angeli

Tutti abbiamo delle maschere

Noi siamo fantasmi, Casper

Odiamo lo Stato e le regole

Non sono rapper, sono il manager

Lo sai, non parlo col tenente

Niente, sparisce tutto, non ho niente

Brutte mer*e, da questa mer*a sono indipendente

Ho alzato K da indipendente

Vendevo K da quindicenne

Sei chi sei o chi vorresti essere

Io e te sul tavolo in fototessere

Ricordi passati, non sono il presente

Mi stai sognando, sogni un serpente

Siamo la gang, gang, ho dieci puxxane nel back

Ora che non ci sei te, ho dieci puxxane per me

Siamo la gang, gang, ho dieci ragazze per me

Non basta, non mi basti te

Ho dieci puxxane perché non ci sei te (Gang)

[Rosa Chemical]

Rosa, femdom, dentro al mio corpo una femmina

Chiamo una puxxana dislessica

Pago una puxxana, dai, vieni qua

C’ho “Forever” inciso sui palmi, più soldi dentro i miei Cavalli

Lei mi salta sopra il cavallo, la monto ma non è un cavallo

La ficco in tre buchi, ma c’ho un caxxo solo

Dice: “Quanti siete?”, baby, sono solo

Non dire Joe Scacchi, tu non dire Rosa

Se non sei dei nostri è come se sei morto

Più buchi sull’head

Mi spari in testa se non do tre milli a mia madre

Collane di perle e Versace, sei pezzi e mio fra’ non ci fa due serate

Voglio stare tranquillo, my slime, come Tony

Voglio soldi come Thug e sono figlio del demonio

Penso solo ai brotha se gli manca qualcosa

Tolgo il pane dal mio piatto se mai gli manca qualcosa

Sono blood, ay, sono sexy, ay, sono il sangue che cola dal naso

Non gli do le spalle perché il tipo è infame

Non do il cuore a te perché sei una puxxana

Mi hai rotto il c-, puxxana

Fumando g, puxxana

Faccio una hit, puxxana

Ho dieci b, puxxana

Puxxana, puxxana, puxxana

Mi hai rotto il c-, puxxana

La recco e la chiudo, puxxana

La sco*o e la chiamo puxxana, puxxana





