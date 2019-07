Post Malone – Goodbyes ft. Young Thug: video ufficiale, testo e traduzione

Disponibile ovunque dal 5 luglio 2019, Goodbyes è un singolo del rapper Post Malone con la collaborazione del collega Young Thug. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna la nuova canzone scritta dagli interpreti con la collaborazione di Brian Lee, Billy Walsh, Jessie Lauren Foutz, Val Blavatnik & Louis Bell.

Questo pezzo, che segna la prima collaborazione in assoluto tra i due artisti, è a parer mio molto interessante ed è caratterizzato da un ritornello che entra istantaneamente nella testa dell’ascoltatore di turno.

Come Wow, anche questo brano prodotto da Brian Lee e Louis Bell, sarà incluso nel futuro terzo album in studio, successore di “Beerbongs & Bentleys” (27 aprile 2018) ancora senza titolo e data di rilascio.

Il tema della canzone è il desiderio di rimuovere dalla sua vita una ragazza con la quale ha una relazione che non lo fa star bene: il rapper texano riflette su questa lunga love story, presumibilmente quella che ha avuto con Ashlen Diaz, che si è conclusa lo scorso anno. Anche se non è bravo con gli addii, sa che è la cosa giusta da fare.

Il filmato è stato diretto da Colin Tilley e nella fase iniziale, vediamo Post alle prese con uno scontro dove ha la peggio: egli viene infatti pugnalato numerose volte e ucciso, ma eccolo resuscitare, ma in realtà, Malone è ora uno zombie…

Post Malone – Goodbyes testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1: Post Malone]

Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain

My girl spites me in vain, all I do is complain

She needs something to change, need to take off the e-e-edge

So fuck it all tonight

And don’t tell me to shut up

When you know you talk too much

But you don’t got shit to say (Say)

Io e Kurt Cobain proviamo la stessa cosa, troppo piacere significa dolore

La mia ragazza prova a farmi arrabbiare senza riuscirci, non faccio altro che lamentarmi

Ha bisogno che cambi qualcosa, ha bisogno di staccare la spina

Quindi fan*ulo tutto stasera

E non dirmi di tacere

Quando sai che parli troppo

Ma non hai niente da dire (dire)

[Chorus: Post Malone]

I want you out of my head

I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)

There’s no way I can save you (Save you)

‘Cause I need to be saved, too

I’m no good at goodbyes

Voglio che esci dalla mia testa

Voglio che esci dalla mia camera da letto stasera (Camera da letto)

Non c’è modo di salvarti (salvarti)

Perché ho bisogno di essere salvato anch’io

Non sono bravo con gli addii





[Verse 2: Post Malone]

We’re both actin’ insane, but too stubborn to change

Now I’m drinkin’ again, 80 proof in my veins

And my fingertips stained, looking over the e-e-edge

Don’t fuck with me tonight

Said you needed this heart, then you got it (Got it)

Turns out that it wasn’t what you wanted (Wanted)

And we wouldn’t let go and we lost it

Now I’m a goner

Ci comportiamo come se fossimo pazzi, ma siamo troppo cocciuti per cambiare

Ora bevo di nuovo, 40% di alcool nelle mie vene

Le mie punte delle dita macchiate, guardando il punto di rottura

Non rompermi i co*lioni stasera

Hai detto che avevi bisogno di questo cuore, poi l’hai avuto (avuto)

Sembra che non era quello che volevi (volevi)

E non volevamo lasciar perdere e lo abbiamo perso

Ora sono finito

[Chorus: Post Malone]

I want you out of my head (Head)

I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)

There’s no way I could save you (Save you)

‘Cause I need to be saved, too (Saved, too)

I’m no good at goodbyes

Voglio che esci dalla mia testa (testa)

Voglio che esci dalla mia camera da letto stasera (Camera da letto)

Non c’è modo di salvarti (salvarti)

Perché ho bisogno di essere salvato anch’io (salvato anch’io)

Non sono bravo con gli addii

[Verse 3: Young Thug]

I want you out of my life

I want you back here tonight

I’m tryna cut you, no knife

I wanna slice you and dice you

My heart gets possessive, it got you precise

Can you not turn off the TV? I’m watchin’ a fight

I flood the garage, blue diamond, no shark

Your Barbie life doll is Nicki Minaj

You don’t need a key to drive, your car on the charger

I just wanna see the side, the one that’s unbothered (Yeah)

And I don’t want ya to never go outside (Outside)

I promise if they play, my niggas slidin’ (Slidin’)

I’m fuckin’ her, and the tour bus still ridin’ (Ridin’)

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Ti voglio fuori dalla mia vita

Ti rivoglio qui stasera

Sto cercando di tagliarti, senza coltello

Voglio farti a fettine

Il mio cuore diventa possessivo, ti ha precisato

Non puoi spegnere la televisione? Sto guardando un combattimento

Inondo il garage, diamante blu, niente squalo

La tua Barbie Life Doll è Nicki Minaj

Non ti serve una chiave per guidare, la tua auto è in carica

Voglio solo vedere il profilo, quello che non è preoccupato (Sì)

E non voglio che esca mai (Fuori)

Prometto che se suonano, li faccio a pezzi

La sto sco*ando, e il bus del tour è ancora in giro (in giro)

Si, si, si, si, si

[Chorus: Post Malone]

I want you out of my head (Head)

I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)

There’s no way I could save you (Save you)

‘Cause I need to be saved, too (Saved, too)

I’m no good at goodbyes





Voglio che esci dalla mia testa (testa)

Voglio che esci dalla mia camera da letto stasera (Camera da letto)

Non c’è modo di salvarti (salvarti)

Perché ho bisogno di essere salvato anch’io (salvato anch’io)

Non sono bravo con gli addii

[Outro: Post Malone & Young Thug]

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)

(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye, bye)

I’m no good at goodbyes

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)

I’m no good at goodbyes

[Outro: Post Malone & Young Thug]

Addio, addio, addio (Ciao, ciao)

Addio, addio, addio (Ciao, ciao)

(Sì, sì, sì, sì, sì)

Addio, addio, addio (Ciao, ciao, ciao)

Non sono bravo con gli addii

Addio, addio, addio (Ciao, ciao)

Addio, addio, addio (Ciao, ciao)

Addio, addio, addio (Ciao, ciao)

Non sono bravo con gli addii





Ascolta su: