Il Pagante – Portofino: ascolta la nuova travolgente canzone

Testo Portofino Il Pagante

Download su: Amazon – iTunes

[Eddy Veerus]

Vorrei una casa con il campo da golf, che film

A badare ai miei figli una colf un po’ milf

Una moglie che già dorme

Quando torno tardi la notte

Tutto fatto come DiCaprio in The Wolf of Wall Street

Io nei sogni sono così

Più viziato di Richie Rich

Ho una collezione di Patek Philippe

Che i miei fra’ in Liguria dicono: “Belin”

Brizzolato come Briatore

Divorziato senza rancore

Una fidanzata ventenne

Uno yacht che porta il suo nome, ehi

[Federica Napoli & Roberta Branchini]

(Oh eh-oh eh-oh)

Esprimi un desiderio se

(Oh eh-oh eh-oh)

Dal cielo cadono stelle Michelin

E resti umile però in un posto figo

Poi ti risvegli su uno yacht che ti porta fino

[Eddy Veerus]

A Portofino, Portofino

Ti porto fino a Portofino, Portofino

Portofino, Portofino

Ti porto fino a Portofino, Portofino

[Roberta Branchini, Eddy Veerus, insieme]

Io nei sogni quello che vorrei ce l’ho

Una Porche, una carta senza plafond

Sposerei lui solo per la comfort zone

E anche un po’ per le borse di Louis Vouitton

Fascino dell’imprenditore anche se indagato per evasione

Resterò nella mia villa a Portofino

Finché il fisco non mi porterà in prigione, ehi

[Federica Napoli & Roberta Branchini]

(Oh eh-oh eh-oh)

Esprimi un desiderio se

(Oh eh-oh eh-oh)

Dal cielo cadono stelle Michelin

E resti umile però in un posto figo

Poi ti risvegli su uno yacht che ti porta fino





[Eddy Veerus]

A Portofino, Portofino

Ti porto fino a Portofino, Portofino

Portofino, Portofino

Ti porto fino a Portofino, Portofino

[Federica Napoli & Roberta Branchini]

(Oh eh-oh eh-oh)

Esprimi un desiderio se

(Oh eh-oh eh-oh)

Dal cielo cadono stelle Michelin

E resti umile però in un posto figo

Poi ti risvegli su uno yacht che ti porta fino

[Federica Napoli]

Sogno le feste un po’ snob

Per quelli dello yacht club

E i flûtes che brillano di Armand de Brignac

Tra un quadro di Monet e un costume di Vilebrequin

Dai portami con te

[Eddy Veerus]

A Portofino, Portofino

Ti porto fino a Portofino, Portofino

Portofino, Portofino

Ti porto fino a Portofino, Portofino





Audio di Portofino de Il Pagante





Info sulla canzone de Il Pagante, Portofino

I simpaticoni de Il Pagante, trio composto da Eddy Veerus, Federica Napoli e Roberta Branchini, tornano alla ribalta rilasciando una potenziale hit che omaggia il celebre comune della città metropolitana di Genova, ambita meta dei vacanzieri benestanti.

Scritta da Eddy Veerus, Jacopo Et, Federico Mercuri & Joe Kremont, aka Merk & Kremont, la coinvolgente canzone, disponibile dal 1° luglio 2020 su Believe Digital e in radio dal successivo 3 luglio, è il primo anticipo del futuro terzo album in studio, successore di Paninaro 2.0 (2018).

E intanto i commenti positivi abbondano e per molti internauti il brano ha tutte le carte in regola per divenire uno dei tormentoni di una bollente estate 2020 appena iniziata. E secondo voi si rivelerà una hit?