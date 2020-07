Diplo, Noah Cyrus – On Mine: guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

In On Mine, il terzo singolo estratto dal secondo album in studio Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil, rilasciato il 29 maggio 2020, la protagonista è la cantante Noah Cyrus.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa gradevole canzone, scritta da MØ, King Henry, Julia Michaels, Diplo & Maximilian Jaeger. Nel filmato diretto da Brandon Dermer e online dall’8 luglio, vediamo entrambi gli artisti in una fattoria e in compagnia di un cavallo bianco.

Diplo, Noah Cyrus – On Mine testo e traduzione

[Strofa 1]

Imagine what we could, what we could be

Breathing, breathing in, breathing in you

Feel this, what a great, what a great view

Don’t run, ’cause when we run, oh, we run deep

Cling to, cling to me when you can’t sleep

Don’t let this be the last, be the last one

Mmm (Be the last one)

Immagina quello che potremmo, quello che potremmo essere

Respirare, respirare, respirare te

Senti questo, che splendida, che splendida vista

Di te

Non correre, perché quando corriamo, oh, andiamo nel profondo

Aggrappati, aggrappati a me quando non riesci a dormire

Non permettere che questo sia l’ultimo, che l’ultimo

Mmm (Che sia l’ultimo)

[Ritornello]

‘Cause I really wanna know you better

Wanna put your lips on mine, on mine, on mine, on mine, on mine

I wanna get to know each other

Wanna feel your skin on mine, on mine, on mine, on mine

Perché voglio davvero conoscerti meglio

Voglio mettere le tue labbra sulle mie, sulle mie, sulle mie, sulle mie, sulle mie

Voglio fare conoscenza

Voglio sentire la tua pelle sulla mia, sulla mia, sulla mia, sulla mia

[Post-Ritornello]

On mine, on mine, on mine

On mine, on mine, on mine

Sulla mia, sulla mia, sulla mia

Sulla mia, sulla mia, sulla mia





[Strofa 2]

Love on, on my skin, keep it that way

Maybe, it will be, be enough to stay

Oh, can you see the potential in this?

Oh, can you see it?

Amore, sulla mia pelle, continua così

Forse, sarà, abbastanza per rimanere

Oh, riesci a vedere del potenziale in questo?

Oh, riesci a vederlo?

[Ritornello]

‘Cause I really wanna know you better

Wanna put your lips on mine, on mine, on mine, on mine, on mine

I wanna get to know each other

Wanna feel your skin on mine, on mine, on mine, on mine

[Post-Ritornello]

On mine, on mine, on mine

On mine, on mine, on mine

On mine, on mine, on mine

On mine, on mine, on mine, yeah

[Bridge]

‘Cause I don’t know if I can walk this whorl alone

Yeah, I don’t know if I can do it, baby, tell me

Oh, can you see the potential in this?

Oh, can you see it?





Perché non so se riesco a camminare da sola in questo vortice

Sì, non so se posso farlo, baby, dimmi

Oh, riesci a vedere del potenziale in questo?

Oh, riesci a vederlo?

[Ritornello]

‘Cause I really wanna know you better

Wanna put your lips on mine, on mine, on mine, on mine, on mine

I wanna get to know each other (Oh, oh)

Wanna feel your skin on mine, on mine, on mine, on mine

[Post-Ritornello]

On mine, on mine, on mine

(On mine, on mine, on mine, on mine, on mine)

On mine, on mine, on mine





