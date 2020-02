Pinguini Tattici Nucleari – Bergamo: audio e testo della nuova canzone

Bergamo è una canzone inedita dei Pinguini Tattici Nucleari, nella quale il protagonista riserva complimenti alla persona di cui è piuttosto invaghito, una persona bella come la città lombarda, dove questo amato gruppo nacque casualmente.

Il testo e l’audio di questo gradevole brano, scritto e composto dal frontman Riccardo Zanotti, tratto dalla nuova versione della quarta fatica discografica Fuori dall’Hype, intitolata “Fuori dall’Hype Ringo Starr”, con l’aggiunta quindi del titolo del brano presentato a Sanremo 2020. Il disco è disponibile dal 7 febbraio e racchiude un ulteriore inedito battezzato Ridere.

Qui il cantante dice alla persona che gli piace e che vorrebbe portarsi a letto, che è bella come questa città e come altre cose, come casa sua. Ovviamente in questa traccia il gruppo omaggia la metropoli che li ha visti nascere e muovere i primi passi nella musica.

Bergamo – Pinguini Tattici Nucleari – Testo

Forse non te l’ho mai detto ma tu

Per me sei come Bergamo

So che potrebbe farti ridere ma

Migliori complimenti non ne ho

(Uhuhuhuh)

Sei un treno che ritorna a casa quatto, quatto

(Uhuhuhuh)

Per non svegliare la zona industriale mentre dorme

(Uhuhuhuh)

Sei cinque padri di famiglia, cinque spacciatori

Che la domenica mattina taglian l’erba quando il sole sorge





La verità-ah-ah… è che

Io vorrei

Percorrerti di notte come fossi un’autostrada

Ma posso solo toccarti

E ca**o, non mi basta, non mi basterà mai

Ma io vorrei

Che se ti senti persa dentro alla malinconia

I giorni grigi e cieli neri tu

Ricordi che sei bella come casa mia

Ricorda che sei bella come casa mia, ah, ah.

Forse non te l’ho mai detto ma tu

Per me sei come Bergamo

Na na na na na na

Il peso di un accento troppo spiccato

Che non ti toglierà di certo l’università fatta a Milano

Come una vecchia foto di mia nonna

Di quando accompagnò mio nonno a fare il militare

(Uhuhuhuh)

Tu sei speranza dentro agli occhi di chi resta

E capisce che ogni tanto nella vita devi solo aspettare

Io vorrei

Percorrerti di notte come fossi un’autostrada

Ma posso solo toccarti

E ca**o, non mi basta, non mi basterà mai

Ma io vorrei

Che se ti senti persa dentro alla malinconia

I giorni grigi e cieli neri tu

Ricordi che sei bella come casa mia

Ricorda che sei bella come casa mia.





Sei bella come casa mia

Sei bella come casa mia

(Uohohohoh ohohoh)

Sei bella come casa mia

Sei bella come casa mia

Io vorrei

Vedere i tuoi pensieri dietro a quella frangetta

Ti porto in centro e forse capirai

Che cosa intendo quando ti dico che sei bella come casa mia.





