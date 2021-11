Piero Barone: avete visto l’ex? Lei è la figlia di un famoso calciatore

Piero Barone, cantante de Il Volo, ha avuto una relazione con la figlia di un famosissimo calciatore, ecco di chi si tratta.

Piero Barone, è un cantante italiano che insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto forma il gruppo musicale de Il Volo.

Nato il 24 giugno 1993, a Naro, in Sicilia, il ragazzo si è fatto subito notare per la sua voce e per il suo aspetto fisico contraddistinto da sempre da un paio di occhiali da sole.

Piero Barone e il successo de Il Volo

Piero e i suoi compagni si sono fatti conoscere al grande pubblico, in scala internazionale, a seguito della partecipazione del talent show canoro condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio una canzone.

Presentatosi ai casting, ognuno per conto suo, per volere del regista Roberto Cenci, i tre ragazzi si ritrovano a doversi esibire in un trio cantando arie dell’Opera Classica.

Per via di questo loro modo di cantare vengono rinominati come I Tre tenorini. Successivamente, continuano a lavorare assieme sotto il nome di The Tryo, ma cambiano il loro nome in Il Volo, sia per un riferimento alla canzone di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di Blu (Volare) sia come metafora del decollo della loro carriera nel panorama musicale.

Grazie al loro talento riescono a farsi conoscere non solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero dove vengono ospitati in importanti trasmissioni televisive portando il loro primo disco sul podio delle classifiche internazionali.

Nel 2012 hanno l’onore di calcare il palco assieme a Barbra Streisand che gli invita come guest star nel suo tour nordamericano.

Nel 2015 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Grande Amore vincendo la kermesse e con la stessa canzone gareggiano in rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest classificandosi al terzo posto vincendo il Marcel Bezençon Press Award, premio della critica assegnato dai giornalisti europei accreditati.

Gli amori del cantante

Piero Barone, nel corso degli anni è molto cambiato.

Il ragazzino dall’aspetto timido ha lavorato sul suo aspetto fisico ed ora mostra fiero i suoi muscoli che hanno fatto girare la testa a molte ragazze.

Tra queste c’è Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. I due sono stati fidanzati per qualche tempo ma i troppi impegni lavorativi del ragazzo hanno fatto si che la loro storia volgesse al termine.

Successivamente, il cantante è stato avvistato assieme alla conduttrice Veronica Ruggieri e secondo alcune indiscrezioni la loro frequentazione è volta al termine per via di alcune incompatibilità caratteriali.

Adesso la donna è impegnata con il suo collega Niccolò De Viitis mentre Piero sembra essere ancora single.