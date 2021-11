Quanto guadagna Damiano dei Måneskin? Non ci crederete mai

Non tutti possono sperare di avere il successo che hanno ottenuto dopo anni di gavetta i Måneskin. Damiano, il cantante del gruppo, è sicuramente quello più amato e benvoluto dai fa. Ma sapete quanto riesce a guadagnare grazie al successo ottenuto? Cifre inimmaginabili!

Un sogno che è diventato realtà quello di Måneskin: forse nemmeno il leader del gruppo, Damiano, pensava di raggiungere vette simili. Il noto gruppo rock ha prima vinto X-Factor, poi a distanza di alcuni anni anche la più amata kermesse italiana di musica, Sanremo ed infine anche l’Eurovision sbaragliando la Francia e la Svizzera favorite alla vittoria.

Insomma, un successo dietro l’altro che ovviamente va anche monetizzato.

Måneskin, quanto guadagna oggi Damiano? Una cifra da sogno

Damiano ha trovato il successo nella sintesi dei Måneskin: magari da solo, nonostante la bella voce, non avrebbe avuto lo stesso incredibile exploit.

Oggi è uno dei cantanti più amati al mondo dai giovani, italiani e non: le canzoni del gruppo diventano subito hit a livello mondiale. Adesso, basterà loro cercare di non abbassare mai il tiro per fare il modo che il successo si perpetui nel tempo.

Damiano e gli introiti grazie ai successi con il gruppo

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Mentre, per ogni canzone scaricata, invece, dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Ovviamente i compensi del gruppo sono molto più elevati: chi vince il Festival di Sanremo non porta a casi soldi ma di certo molta visibilità.

Purtroppo anche chi si aggiudica la vittoria all’Eurovision Song Contest non riceve alcun premio in soldi. C’è la gloria e la visibilità a livello europeo che può permettere al gruppo di avere una notorietà a livello internazionale.

Sicuramente a fare la differenza sui guadagni sono le esibizioni del gruppo e i concerti. Il frontman è sempre quello più pagato. Damiano David, quindi, negli ultimi tempi avrà messo in saccoccia un bel po’ di soldini se si pensa che con il suo gruppo ha anche fatto da band d’apertura al concerto dei mitici Rolling Stones.