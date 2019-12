Loredana – Mit Dir: testo, traduzione, video ufficiale e audio del nuovo singolo

Mit Dir (Con te) è un singolo di Loredana Zefi, disponibile da venerdì 20 dicembre 2019: il testo la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale.

La rapper svizzera di origine albanese classe 1995 sembra aver già archiviato la prima era discografica King Lori, pubblicata lo scorso settembre, e torna alla ribalta con questa gradevole canzone in tedesco, scritta di suo pugno e prodotta da Laurin Auth, in arte Macloud, e Joshua Allery, aka Miksu.

Nel brano, la bella rapper esprime la sua felicità scaturita da una relazione amorosa o più probabilmente dal fatto che si incontra con una persona speciale, è eccitatissima e tutto questo non le sembra vero.

Loredana – Mit Dir Testo e Traduzione

[Intro]

Miksu

Macloud

Was für ‘n Beat! (Hehe)

[Pre-Hook]

Ich hab’ da grade so ein Gefühl

Und ich hoffe, es ist real

Herzschlag geht zu dem Beat

Es ist wie Magie

[Hook]

Halt die Welt kurz an für den Augenblick

Kann einfach nicht glauben, was hier grad passiert

Alles wie im Film und ich glaub’ es nicht

Ich bin heute Nacht mit dir, dir

Heute Nacht mit di-i-i-ir, ey

[Part 1]

Du kaufst mir zwanzig Packung’n Kippen, ey

Und verführst mich mit dein’n Blicken

Ja, für dich würd ich sogar ticken, ey

Und du hängst an meinen Lippen

Ja, du rufst mich an

Deine Nummer ist nicht unbekannt

Holst mich ab und wir cruisen dann

Richtung Sonne im Coupé-é-é

[Hook]

Halt die Welt kurz an für den Augenblick

Kann einfach nicht glauben, was hier grad passiert

Alles wie im Film und ich glaub’ es nicht

Ich bin heute Nacht mit dir, dir

Heute Nacht mit di-i-i-ir

Ich bin heute Nacht mit dir, dir

Heute Nacht mit di-i-i-ir

[Part 2]

Keine Ahnung, ob das mit uns was für immer ist, ey

Doch heute Nacht bin ich mit dir, weil du Killer bist (Baby)

Ey Shawty, was geht?

Komm, wir machen Party bis um zehn

Hol’ dich ab im Rari, weil er mir steht, ey

Es gibt nur dich oder Drake (haha)

Hey Baby

Wir wissen beide ganz genau, ich bin crazy

Also pass lieber auf, ey Baby

Mach dir keine Sorgen, ich bin heute Nacht mit dir





[Pre-Hook]

Ich hab’ da grade so ein Gefühl

Und ich hoffe, es ist real

Herzschlag geht zu dem Beat

Es ist wie Magie

[Hook]

Halt die Welt kurz an für den Augenblick

Kann einfach nicht glauben, was hier grad passiert

Alles wie im Film und ich glaub’ es nicht

Ich bin heute Nacht mit dir, dir

Heute Nacht mit di-i-i-ir

Ich bin heute Nacht mit dir, dir

Heute Nacht mit di-i-i-ir





[Intro]

Miksu

Macloud

Che Ritmo! (Hehe)

[Pre-Hook]

Ho appena avuto la sensazione

E spero che sia reale

Il battito cardiaco va al ritmo

È come una magia

[Hook]

Il mondo si ferma per un momento

Non riesco a credere a quello che sta succedendo

È proprio come nei film e non ci credo

Stasera sono con te

Stasera con te, ey

[Parte 1]

Comprami venti pacchetti di sigarette, ey

E seducimi con i tuoi occhi

Sì, io lo farei per te, ey

E pendi dalle mie labbra

Sì, mi chiami

Il tuo numero non è sconosciuto

Passa a prendermi e navigheremo

Verso il sole nella Coupé-é-é





[Hook]

Il mondo si ferma per un momento

Non riesco a credere a quello che sta succedendo

È proprio come nei film e non ci credo

Stasera sono con te

Stasera con te

Stasera sono con te

Stasera con te

[Parte 2]

Non so se questo durerà per sempre, ey

Ma stasera sono con te perché sei un assassino (Baby)

Ehi tesoro, come va?

Vieni, facciamo festa fino alle dieci

Vengo a prenderti al Rari perché mi va bene, eh

Ci sei solo tu o anche Drake (haha)

Ehi baby

Sappiamo entrambi che sono pazza

Quindi faresti meglio a stare attento, baby

Non preoccuparti, stasera sono con te.

[Pre-Hook]

Ho appena avuto la sensazione

E spero che sia reale

Il battito cardiaco va al ritmo

È come una magia

[Hook]

Il mondo si ferma per un momento

Non riesco a credere a quello che sta succedendo

È proprio come nei film e non ci credo

Stasera sono con te

Stasera con te

Stasera sono con te

Stasera con te

