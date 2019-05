Paulo Londra – Tal Vez: guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Tal Vez, singolo di Paulo Londra rilasciato il 3 aprile 2019. Ascolta la nuova canzone estratta da Homerun, debut album del giovane cantante argentino, pubblicato il 23 maggio 2019. Nel disco d’esordio, anche la hit ADAN Y EVA, certificata Platino nella penisola.

Questo bel pezzo è stato scritto dal cantante classe ’98 con la collaborazione di The KristoMan e Daniel Echavarria Oviedo, in arte Ovy On The Drums, che ha anche curato la produzione.

In Tal Vez, Paulo racconta come si sentiva quando ha preso atto che una ragazza, non voleva andare oltre una notte di sesso. Ai suoi occhi era perfetta ed era piuttosto cotto, ma anche consapevole del fatto che vederla non gli faceva bene.

Disponibile dal 3 aprile, il video ha già superato le 156 milioni di visualizzazioni e per vederlo cliccate sull’immagine.

Tal Vez

Ey, oh

O-O-Ovy On The Drums

Ey

Qué será

Qué será eso que huele tan bien (Tan bien)

Pero en realidad sabe mal, ey

Y que me tiene desvelándome

Y tal vez tú me tendría’ que avisar

Cuando ya no me quiere’ ver, ah (No me quiere’ ver)

Porque yo acá sigo esperándote

Qué mal por mí (Ah, ah)

Que haga frío acá afuera y tú hoy no quiera’ salir (Quiera’ salir)

Eh, ah; ey

Pero tranqui (Tranqui, tranqui)

Que el frío y la espera siempre fue costumbre pa’ mí

Qué mal por mí, -í

Porque tal vez lo nuestro era sólo para divertirse (¡Wuh!)

Pero este tonto suele confundirse (Eh)

Y e’ triste (Qué)

Que del finde ya no he vuelto a sonreír (Ay)

Tal vez lo nuestro era sólo para divertirse (Ey; divertirse)

Pero este tonto suele confundirse (Eh)

Y e’ triste (Ah)

Que del finde ya no he vuelto a sonreír, ey (Ah)

Parece leyenda (-da, ay)

Maniquí, le queda bien toda’ la’ prenda’ (-da’, wuf)

No e’ como yo, a ella nada la avergüenza (-za; nah)

No tiene paciencia (-cia; yeh)

Le sobra experiencia

Al frente de la audiencia (¡Wuh!)

Normal que deleite (Ey)

Cuando pueda verle (Ay)

Demasiado inteligente como Einstein (Shh)

Hace lo que sea, no piensa en la gente (No)

Una chica que la admiro desde siempre

No la contratan pa’ bailar porque se roba el show (¡Ay!)

No quiere ser modelo porque eso le aburrió (Nah)

No puede ser locutora porque con su voz enamoró

Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón (¡Wuh!)

E-E-E-E-E-Entonces, ¿ahora cómo olvido de tu nombre? (Uh, uh; uh, uh)

Hago mil pregunta’ y no responde’ (-de’)

Tienes una receta secreta, y juro que me altera (-tera)

Entonces, ¿ahora cómo olvido de tu nombre? (Uh, uh; uh, uh)

Hago mil pregunta’ y no responde’ (-de’)

Tienes una receta secreta, y juro que me altera

Porque tal vez lo nuestro era sólo para divertirse

Pero este tonto suele confundirse

Y e’ triste que del finde ya no he vuelto a sonreír

Tal vez lo nuestro era sólo para divertirse (Oh, oh)

Pero este tonto suele confundirse (Eh, eh)

Y e’ triste (Oh, oh)

Que del finde ya no he vuelto a sonreír, ey (Eh, eh; oh, oh; sí)

Si me contesta, un milagro (Uf)

Y si me mira, ¿qué hago? (Emm)

Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería tenerte un ratito a mi lao’

Sólo mira; demasiado flow en esa piba (¿Qué?)

No anda con un combo porque opaca a las amigas (Woh)

Asesina; me hace mal, mal (Qué; bue)

Si la veo, llamo al 911 (Qué)

Porque sí sé que verla me duele y no me hace bien

Y si me habla (Y si me habla)

Seguro me mata (Seguro me mata)

Alguien traiga un médico rápido

Que ahora mi’ pálpito’ empiezan a acelerar (Yeh, yeh, yeh)





Porque tal vez lo nuestro era sólo para divertirse

Pero este tonto suele confundirse

Y e’ triste que del finde ya no he vuelto a sonreír (Uh, uh)

Tal vez lo nuestro era sólo para divertirse (Oh, oh)

Pero este tonto suele confundirse (Eh, eh)

Y e’ triste (Oh, oh)

Que del finde ya no he vuelto a sonreír (Eh, eh; oh, oh)

Ey, ¡shiuf!

Ovy On The Drums, On The Drums, On The Drums

Paulo Londra

¡Big Ligas!

Lo’ Mayore’ (Ey)

The Kristoman

Leone’ Con Flow

O-O-Ovy On The Drums

Sencillo, jeh

¿Qué me queda ‘onde? ¿Hacer tango?

Ey

Cansado’ de hacer todo’ lo’ género’

Vamo’ a inventar algo nuevo ya





Paulo Londra Tal Vez traduzione

Ehi, oh

O-O-Ovy On The Drums

ey

Che sarà

Cos’è che ha un così bel profumo

Ma ha un sapore davvero cattivo, hey

E che mi tiene sveglio

E forse avresti dovuto avvertirmi

Quando non vuoi più vedermi, ah

Perché continuo ad aspettarti qui

Che peccato (Ah, ah)

Che faccia freddo qui e che tu oggi non abbia voglia di uscire

Eh, ah; ey

Ma tranquilla (Tranquilla, tranquilla)

Che il freddo e l’attesa sono sempre stati un’abitudine per me

Che peccato

Perché forse il nostro legame era solo divertimento

Ma questo stupido si confonde spesso

Ed è triste

Che da quel weekend non sono più tornato a sorridere

Perché forse quello che c’era tra noi era solo divertimento

Ma questo stupido si confonde spesso

Ed è triste

Che da quel weekend non sono più tornato a sorridere

Sembra una favola

Un manichino, le stanno bene tutti i vestiti

Non è come me, a lei niente la mette in imbarazzo

Non ha pazienza

Ha molta esperienza

Davanti al pubblico

Normale che piaccia

Quando la si può vedere

Troppo intelligente come Einstein

Fa qualunque cosa, non pensa alle persone

Una ragazza che ammiro da sempre

Non la assumono per ballare perché ruba la scena

Non vuole fare la modella perché la annoia

Non può fare la speaker perché con la sua voce fa innamorare

Dovrebbe essere fare la ladra perché ti ruba il cuore





Allora, come faccio a dimenticare il tuo nome?

Io faccio mille domande e tu non rispondi

Hai una ricetta segreta, e giuro che mi manda fuori di testa

Allora, come faccio a dimenticare il tuo nome?

Io faccio mille domande e tu non rispondi

Hai una ricetta segreta, e giuro che mi manda fuori di testa

Perché forse il nostro legame era solo divertimento

Ma questo stupido si confonde spesso

Ed è triste

Che da quel weekend non sono più tornato a sorridere

Perché forse quello che c’era tra noi era solo divertimento

Ma questo stupido si confonde spesso

Ed è triste

Che da quel weekend non sono più tornato a sorridere

Se mi risponde, è un miracolo

E se mi guarda, cosa faccio?

Sto pensando a quanto sarebbe bello averti al mio fianco per un po’ di tempo

Guarda e basta, troppo flow in questa tipa

Non va in giro vestita a due pezzi perché sovrasta le amiche

Assassina; mi fa male, male

Se la vedo, chiamo il 911

Perché so che vederla mi fa solo male

E se mi parla

Sono sicuro che mi fa venire un colpo

Qualcuno chiami velocemente un medico

Che ora il mio battito inizia ad accelerare

Perché forse il nostro legame era solo divertimento

Ma questo stupido si confonde spesso

Ed è triste

Che da quel weekend non sono più tornato a sorridere

Perché forse quello che c’era tra noi era solo divertimento

Ma questo stupido si confonde spesso

Ed è triste

Che da quel weekend non sono più tornato a sorridere

Ehi, shiuf!

Ovy On The Drums, On The Drums, On The Drums

Paulo Londra

Big Ligas!

I più grandi (Ey)

Il Kristoman

Leone col Flow

O-O-Ovy On The Drums

Semplice, si

Che mi è rimasto? Faccio il tango?

ey

Stanco di fare tutti i generi

Ci inventeremo qualcosa di nuovo

