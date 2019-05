Maître Gims & Maluma – Hola Señorita (Maria): video ufficiale, testo e traduzione

Leggi traduzione in italiano del testo e ascolta Hola Señorita (Maria), singolo di Maître Gims con la collaborazione di Maluma, estratto da “Ceinture Noire (Transcendance)“, nuovo nonché terzo album del cantautore francese, pubblicato lo scorso 26 aprile, a oltre tre anni da “Mon cœur avait raison”.

La nuova canzone è stata scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Renaud Rebillaud. Il video è stato diretto da Said C. Naciri ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine.

Gims Maluma Hola Señorita traduzione

[Ritornello]

Maluma: Si dice che il suo nome sia María, María, María

Chi avrebbe mai detto che mi sarei innamorato, quella volta, quella volta? (Wuh; Maluma, piccola)

Gims: Hey, ciao signorina, che ci siamo detti che ci siamd detti tutto

Non so ballare quindi stasera cercherò di non farmi notare

Maluma: È una bellissima ragazza dalla testa ai piedi

Ma la cosa che mi piace di più è quando parla francese

Gims: balla, balla tesoro

Balla, balla tesoro

[Maluma]

Da Los Angeles alla Francia, piccola, che eleganza

Profumo Chanel, Dior; piccola, che fragranza

E’ bella, deliziosa, sembri appetitosa

Voglio solo essere dentro di te, sentire le tue sensazioni

Mi mandi un emoji del genere che sono come il diavolo

Perché non me lo dici in faccia? Baby, parliamoci chiaro

In questa storia non voglio fare la parte del cattivo

Non mandarmi segnali, andiamo dritti al punto

[Maluma]

Dimmi (dimmi) se ce ne andiamo

In un luogo lontano (Oh)

Segui questo movimento

[Ritornello]

[Gims]

Dimmi quello che vuoi, dimmi cosa vuoi che faccia

Ti ho vista comparire e sparire come una ninja

Hai sentito storie su di me, non ti fidi di me, lo so già

Ti sto trattenendo, mi stai sfuggendo, silenziosa come un gatto

Buona fortuna a chi ti sposerà

Ti chiamerò solo “Maria”

Sotto il sole di Santa Monica o Santa Maria, eh

Dimmi quello che vuoi, dimmi cosa vuoi che faccia

Ti ho vista comparire e sparire come una ninja

Hai sentito storie su di me, non ti fidi di me, lo so già

Ti sto trattenendo, mi stai sfuggendo, silenziosa come un gatto

Sempre alla ricerca, alla ricerca soldi

Difficile amare con un cuore dietro le sbarre

Ho perso molto sangue, sarebbe stato il momento di fermare l’emorragia

Subito dopo l’aperitivo, ?, ti desidero





[Ritornello]

Hola Senorita testo

[Refrain]

Maluma: Se rumora que su nombre e’ María, María, María (Rrr, rrr, ¡uh!)

¿Quién diría que me enamoraría, aquel día, aquel día? (Wuh; Maluma, baby)

Gims: Heya, hola señorita, dis-moi si tu penses qu’on s’est tout dit

Je n’sais pas danser donc ce soir, j’me fais tout petit

Maluma: Ella una señorita bella de la cabeza a los pies

Pero lo que más me gusta es cuando habla francés

Gims: Baila, baila mamacita

Baila, baila mamacita

[Maluma]

De L.A. hasta Francia (Wuh), baby qué elegancia

Perfum Channel, Dior; baby, qué fragancia

Está’ rica, delicious, you look scrumptious

I just wanna being inside, feel your emotions

Me mandas un emoji de eso’ que son como el diablo

¿Por qué no hablas de frente? Baby, háblame claro

En este cuento yo no quiero ser el malo

No mande’ señale’, vamono’ directo al grano





[Maluma]

Dime (Dime) si tú y yo nos vamo’

A un lugar lejano (Oh)

Sigue ese movimiento-to-to-to-ton-ton, to-to-to-to-ton-ton

[Refrain]

[Gims]

Dis-moi c’que tu veux, dis-moi c’que t’attends de moi

Je t’ai vu apparaître et disparaître comme un ninja

T’entends des choses sur moi, tu t’méfies, je le sais déjà

J’te retiens, tu m’échappes, silencieux comme un chat

Bon courage à celui qui t’mariera

J’vais m’contenter de t’appeler “Maria”

Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria, eh

Dis-moi c’que tu veux, dis-moi c’que t’attends de moi

Je t’ai vu apparaître et disparaître comme un ninja

T’entends des choses sur moi, tu t’méfies, je le sais déjà

J’te retiens, tu m’échappes, silencieux comme un chat

Toujours à l’affût, à l’affût de quelques dineros

Pas facile d’aimer avec un cœur derrière les barreaux

J’ai perdu beaucoup d’sang, il serait temps d’me faire un garrot

Juste après l’apéro, na lingui yo, te quiero

[Refrain]





