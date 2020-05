Ascolta Palazzine del misterioso Kid Vicious, Coez e Marracash

Testo Palazzine di Kid Vicious, Coez e Marracash

(Kid V.)

Da-da-da, da-da-da-da

Da-da-da, da-da-da-da

(Kid V.)

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

(Coez)

Spezzami il cuore, lo vedi che

Non c’è più niente di me e di te

Serve un momento per meditare

Cerca la pace in un calumet [Nota: il calumet è una ipa sacra degli Indiani delle praterie dell’America Settentr., composta di un lungo cannello, variamente decorato a colori e con ornamenti simbolici, e di un fornello per lo più di argilla; si fuma nei consigli dei capi, nelle riunioni cerimoniali, o per consacrare la pace fra tribù nemiche]

Fumiamo ruggine con le tue cugine tutte firmate

Chiamiamo cucciole pure le lucciole sopra le strade

Alzo il volume soltanto per

Zittire il vuoto della mia via

Mo che hai voluto la bicicle’

Da-dai pedala che andiamo via

Fumiamo ruggine, ascoltiamo Kool G Rap dietro le grate

Vedi le luci blu riflesse su queste tute acetate, oh, no

(Kid V.)

Eh, what do you mean?

Che cosa vuoi da me?

Se non so dove guardare-e-e-e-e-e

Non è in 3D quello che vuoi da me

Mi sembra quasi reale

(Kid Vicous)

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

(Kid V.)

Da-da-da, da-da-da-da

Palazzine

Da-da-da, da-da-da-da

Pa-palazzine

Da-da-da, da-da-da-da

Palazzine

Da-da-da, da-da-da-da





(Marracash)

La fase tre: riaprono i night

Già siamo in hype

Drip rosa shocking di Supreme

Shopping su Prime

Abbino tuta e mascherina

Coca e aspirina

Party privato con famiglia

E la mia famiglia è la gang

Sto fumando troppo, l’erba è scarsa

Ma mi aiuta Flaco da Barça [Nota: El Flaco Selection è un noto Cannabis Club di Barcellona]

Manda un Glovo e metti tanta salsa

Manda il globo in ansia

Tic-tac, è il tempo che passa

TikTok, chiusi in una stanza che danzano (Bleah!)

Leggo la bibbia quarantenato

Tu, fra’, sei rimasto una scimmia, quale antenato? (Ah!)

Sogno Mauritius, che paradiso

In coda per la spesa c’è Maurizia Paradiso

(Kid V.)

Uh, what do you mean?

Che cosa vuoi da me?

Se non so dove guardare

Non è in 3D quello che vuoi da me

Mi sembra quasi reale

(Kid V.)

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Pa-pa-palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

(Kid V.)

Da-da-da, da-da-da-da

Palazzine

Da-da-da, da-da-da-da

Pa-palazzine

Da-da-da, da-da-da-da

Palazzine

Da-da-da, da-da-da-da

Pa-palazzine





Palazzine di Kid Vicious, Coez e Marracash: Cosa c’è da sapere sulla canzone

Disponibile dal 27 maggio 2020 per Island Records / Universal Music Italia, Palazzine è il nuovo brano di questo artista-progetto (più probabile la seconda), impreziosito dalle voci del cantautore campano Silvano Albanese, aka Coez, e del rapper siciliano Marracash.

E’ a parer mio niente male questa nuova canzone scritta dagli interpreti, che vede collaborare per la terza volta questi due amati artisti, dopo A volte esagero (con Salmo), e “Quelli che non pensano (Il Cervello)” racchiuso nell’ultima fatica discografica del rapper di Nicosia. Nel singolo non mancano citazioni al social network Tik Tok, alla quarantena e alla cosiddetta fase 3 della ripresa dalla pandemia da Covid-19.

Chi è Kid Vicious? E’ un artista o un progetto?

Non è al momento dato sapere con certezza chi si celi sotto lo pseudonimo Kid Vicious, ma stando agli indizi, dovrebbe trattarsi di un progetto collaborativo tra questi due artisti, che hanno già dimostrato un certo affiatamento. Andando infatti sulla pagina Instagram di Kid Vicious, si noterà che segue solo Silvano e Fabio e che il primo post risale al giorno precedente, con l’annuncio di questa release tramite un video. L’ipotesi più plausibile è quindi quella che Kid Vicious sia solo un personaggio fittizio, il nome dato a un progetto collaborativo tra Marracash e Coez. Se così fosse, Palazzina potrebbe essere solo la prima di una serie di future release, magari inserite in un album, cosa che naturalmente i fan si auspicano.