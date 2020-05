Ascolta e guarda il video di Brucia Roma di Ion, Sayanbull, Suburbio & Pa Pa

Brucia Roma è un singolo nato dalla collaborazione tra i rapper Ion, Pa Pa, Sonny Suburbio e Sayanbull, prodotto da Gumma Vybz e disponibile dal 27 maggio 2020. Leggi il testo e ascolta e guarda il video diretto da Lorenzo Coltella.

Il testo di Brucia Roma

Download su: Amazon – iTunes

Co mascara

[Suburbio]

Brucio un pack e brucia Roma

Brucio g, senti l’aroma

Smetto poi lo faccio ancora, oh

Brucio un pack e brucia Roma, oh

Brucio un pack e brucia Roma (ah)

Brucio g, senti l’aroma

Smetto, poi lo faccio ancora, oh

Brucio un pack e brucia Roma (brrr)

Brucio Roma e brucio ‘sta pianta

Ho crepe sul petto da dove esce aria

‘sta casa è un buco e nasconde la polvere

Fumando kali rimando i problemi da risolvere

In quartiere se stanno a fa’ tutte le piazze

Ma taji ‘na testa e ne crescono tre

C’ho troppi vizi tra cui le ragazze

Ma attento che alcune so’ sante, artre vipere

Io per vivere faccio tutto

Boccia e tatuaggi, faccio brutto

Siamo popolari dalle popolari

Navigo in ‘sta vita e fumo Mari (Mari)

Siamo pregiudicati

Meglio dei tuoi falsi amici

Scompare un altro compare in zona

Brucio un pack e brucia Roma





[Sayanbull]

Non dire che mi spari se poi non la sai usare! (Non la sai usare!)

Non fare il malandrino, no, no, meglio evitare (Meglio evitare)

Non puoi venire in piazza se poi non sai che fare (Non sai che fare)

Fai il bravo, stai tranquillo ma non fare il criminale (Scemo)

Parli, parli, parli, parli troppo, sciocco (Sciocco)

Metto Balenciaga, flexo io che valgo un botto

Brucia Roma, brucia la tua testa quando sboccio

Entro nel tuo party, ballo, faccio il pazzo

Cane randagio ma ascolta:

Mamma è una brava signora

Papà non parlo, non faccio l’infame

M’insegna l’asfalto, puzzi di gaggio

Sembri Costanzo, manco me arzo

Pe’ i soldi ammò, io te scenno scarzo

Tormarancio, black block

Sparame mentre te guardo, po po

[Pa Pa]

E’ inutile che ti agiti quando mi parli (Pa-pa)

Sento la paura, sta a paralizzarti (brr)

Stiamo salendo sopra con i carrarmati (Ah)

Roma sulla scena, non puoi più fermarci (Ahhh!)

Scrivi solamente su Instagram (Pa-pa-pa-pa)

Sabes che Pa Pa esta loco (loco)

Buco la tua caxxo di bolla (brrra)

Dopo ti spiego com’è il gioco (brr)

Viale Somalia sempre al cosso

Quindici pattuglie nun abbastano

Faccio pezzi al ferro di cavallo

Ti svito quel cranio

(Faccio pezzi al ferro di cavallo

Ti svito quel cranio)

(Mio Dio)

[Ion]

Cucino il pacco, cucino il pacco

Frigge sul cucchiaio

Senti che aroma, in cucina Cracco

Sto su una ruota, vroom

Brucio il pack e brucia Roma

Brucio il pack e brucia Roma

Brucio tappe e corro ancora

Qui è carpe diem

Cose che volevo le ho fatte mie

Sono tra le vie con le paccherie

Siamo nel bando con le mani in pasta

Casca uno stipendio fuori dalla tasca

Sto cucinando ma non è la pasta

Dopo la fatica la vivo in vacanza (brrr)

Ho una ricetta che infuoca la stanza

Non entrare o ci servirà un’ambulanza

Uno come me, con quello che ha vissuto

Non parlare se si rilassa

Chiamo il pacco e arriva posta

Vero G, vivo da rockstar (Si)

Tutti pazzi per la cotta

In cucina è vera roccia

E non ti chiedo scusa, faccio un po’ come mi pare

Sono il negro loco, dentro al gioco, quello più reale

Spendo milli nel locale,poi di fuori a festeggiare

Sono il vero chef, ho le dosi per il sale





Ascolta su: