Bracket – Mama Africa: ascolta e guarda il video della contagiosa canzone

Nonostante risalga al 2015, Mama Africa, canzone dei Bracket, duo nigeriano composto da Obumneme Ali, in arte Smash, e Nwachukwu Ozioko, in arte Vast, sta contagiando tutti. Il testo e la traduzione in italiano (da non prendere troppo sul serio).

Anche per via di un inglese pronunciato in maniera buffa e alcune parole dialettali nigeriane, come likota o ikota (che gli italiani scambiano per ricotta), questa simpatica canzone (ascoltala e guarda il video), scritta dal duo, prodotta da Mecca E e tratta dall’album Alive, è divenuta virale e un sorriso di certo lo strapperà, in special modo a chi non ha ancora avuto modo di ascoltarla.

Testo e traduzione di Mama Africa dei Braket

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

[Intro]

It’s Mecca E on the beat

Eh!

[Pre-Chorus: Vast]

This one na sara sara

This beat is tana tana

He go make you

Ine sisi manya manya

[Chorus]

Oya make you likota likota

Mama Africa likota eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Everybody likota likota

Mama Africa likota eh

Make you dance iye

Iye iye iye

[Verse 1: Vast]

This one na sara sara

This beat is tana tana

He go make you manya manya

Ine isi manya manya

This is for people wey chala cha

People wey kala ka

Kana ni walanya

Nani kalanya

E go make you feel better

This can take away palava

This can take away wahala

E go make you feel Naija

Oya let’s go to Kenya

Rwanda and Tanzania

Togo, Cameroon, Niger

Ghana, Southern Sudan

[Chorus]

Oya make you likota likota

Mama Africa likota eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Everybody ikota ikota

Everybody likota likota

Mama Africa likota eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Nwanne sara sara eh

Oh sara sara eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Oh sara sara eh

Mama Africa sara sara eh

Make you dance iye

Iye iye iye

[Verse 2: Smash]

This one na die oh

If you dey dance

Am easy make you fight o

Eii! You go forget your sorrow

Maka chukwu you go buy am

Play for your motor

[Vast]

This one na sara sara

The beat is tana tana

He go make you manya manya

Ine sisi manya manya

This is for people wey chala cha

People wey kala ka

Kana ni walanya

Nani kalanya

E go make you feel better

This can take away palava

This can take away wahala

E go make you feel Naija

Oya let’s go to Zambia

Uganda, South Africa

Togo, Cameroon, Burundi

Also Benin Republic

[Chorus]

Oya make you likota likota

Mama Africa likota eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Everybody likota likota

Mama Africa likota eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Nwanne sara sara eh

Oh sara sara eh

Make you dance iye

Iye iye iye

Oh sara sara eh

Mama Africa sara sara eh

Make you dance iye

Iye iye iye

[Outro: Vast]

Imane mekofo sara sara le

Flavour nwa nma sara sara le

Make you dance iye iye iye

Ugonna sara sara le

Ndigbo ni nne sara sara le

Make you dance iye iye iye

Yeah









Traduzione (ci ho provato)

Torna al testo

[Intro – Tag del producer]

It’s Mecca E on the beat

Eh!

[Pre-Rit.]

Questo è un sara sara

Questo ritmo è tana tana

Lui ti fa fare manya manya

Ine sisi ubriacare ubriacare

[Rit.]

Oya ti fa restare, restare

Mamma Africa resta eh

Ti fa ballare iye

Iye Iye Iye

Tutti restano restano

Mamma Africa resta eh

Ti fa ballare iye

Iye Iye Iye

[Strofa 1]

Questo è un sara sara

Questo ritmo è tana tana

Lui ti fa fare manya manya

Io ho manya manya

Questo è per le persone che fanno chala cha

Persone che fanno kala ka

Kana ni walanya

Nani kalanya

E ti fa sentire meglio

Questo può portare via i tuoi problemi

Questo può portare via i guai

E ti fa sentire nigeriano

Oya andiamo in Kenya

Ruanda e Tanzania

Togo, Camerun, Nigeria

Ghana, Sudan del Sud

[Rit.]

Oya ti fa restare, restare

Mamma Africa resta eh

Ti fa ballare iye

Iye Iye Iye

Tutti restano restano

Mamma Africa resta eh

Ti fa ballare iye

Iye Iye Iye

Fratello sara sara eh

Oh sara sara eh

Ti fa ballare iye

Iye Iye Iye

Oh sara sara eh

Mamma Africa sara sara eh

Ti fa ballare Iye

Iye Iye Iye





[Strofa 2]

Questo è morto oh

Se ballano

E’ facile farti combattere o

EII! dimentica il tuo dolore

Maka chukwu vai a comprare

Gioca per il tuo motore

[Vast]

Questo è un sara sara

Il ritmo è tana tana

Lui ti fa fare manya manya

Ine sisi ubriacare ubriacare

Questo è per le persone che fanno chala cha

Persone che fanno kala ka

Kana ni walanya

Nani kalanya

E ti fa sentire meglio

Questo può portare via i tuoi problemi

Questo può portare via i guai

E vai a farti sentire nigeriano

Oya andiamo in Zambia

Uganda, Sudafrica

Togo, Camerun, Burundi

Anche nella Repubblica del Benin

[Rit.]

Oya ti rende Ikota Ikota

Mamma Africa ikota eh

Ti fa ballare, vero

Iye Iye Iye

Tutti restano restano

Mamma Africa resta eh

Ti fa ballare, vero

Iye Iye Iye

Fratello sara sara eh

Oh sara sara eh

Ti fa ballare, vero

Iye Iye Iye

Oh sara sara eh

Mamma Africa sara sara eh

Ti fa ballare, vero

Iye Iye Iye

[Outro]

Liberati sara sara le

Sapore nwa nma sara sara le

Ti fa ballare iye iye iye

Ugonna sara sara le

Ndigbo ni nne sara sara le

Ti fa ballare, iye iye iye

si

Ascolta su: