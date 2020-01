PakyG – Ce sta o problema feat. Marco Calone: video, audio e testo della canzone

Ce sta o problema è un singolo di PakyG con la collaborazione del cantante neomelodico napoletano Marco Calone, disponibile dal 10 dicembre 2019 via Napule Allucca. Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da Alex Pennino.

L’emergente rapper e il più blasonato cantante hanno unito le forze in questa bella canzone, scritta di loro pugno con la collaborazione di Raffaele Junior e soprattutto di Ivan Granatino, mentre la produzione è opera di Amedeo Perrotta, meglio conosciuto come AMES.

Nel contagioso brano, i due raccontano le sofferenze amorose di una ragazza, consigliandole di lasciar perdere la persona di cui è innamorata, che a detta loro non la merita, non ne è innamorato e va inoltre a letto con altre ragazze. Da qui il titolo “c’è il problema”, il problema è che lui non la ama e soffrire per una persona che non tiene a te non serve a nulla. Ma la soluzione c’è: dimenticare questo ragazzo che non ricambia il sentimento provato dalla fanciulla, dalla quale cerca solo sesso, con la convinzione che essendo innamoratissima, tornerà a cadergli ai piedi e a soddisfare qualsivoglia suo “capriccio”.

Yeah, Paky G, AMES

E staje male natavot

p vij e chist ammor

ca mo te rimast sulament rind o cor

te vir na storij

ce mann na reazion

ma o tip nun te risponn pcché mo sta ca uaglion

ce mann nu messagg, t la visualizzat, pcchest te rimast sulament rind o cor

mo nun penza a nisciun, ca tu tien 20 ann e fortunatament tien ancor a vit annanz

annascun na chiagnut, aret a nu surris

nisciun la saput, nisciun ta mai capit

tu mo nun si felic, ma o stess nun o dic

na vit hai cumbatutt, tu stai chien e cicatric, yeh, yeh, yeh





Ce sta o problem

Staij uardann ancor chesti storij ca mis staser cu nata uaglion

E pur si ta spezzat o cor, tu nun e a turnà a cas cu l’uocchij nfus

Tu pe chill si sul n’asciut

Chill e te no nun è n’ammurat

E mi se sta verenn cu nat, tu ormaij si o passat ca nun po turnà

Tu nu po penzà, no penzà, te vo sul usà

a mis nata storij e cu nat se sta a vasà

è inutil ca ce staij mal, mo che chiagn affà?

chistucca mo s ne jut pcché a fatt natu sgarr

senza ce pnza manc, nun te vulev ben, o vulev fa sultant

tu e chiagnut sempe, mo a essr felic, allor è proprij over cca nun tien chiu e surris

e tu te le sunnat, ma n’er over

le fatt sul pcché ce stai mal

te pierd rind a chisti suonn, ca nzong over

e nun se vonn mai chiu rassignà

ma, ma, ma na soluzion ce sta

nun o pnza a chist ca nun te sap amà pcché nun vo a te

ta cuntattat sulament pcché sap ca tu ce tuorn sul pe ce sta mal

ca tu ce tuorn tant a te te ten fatt

ca tu ce tuorn pcché pe te è important

pcchest tu staij mal e o saij sul tu sultant

Ce sta o problem

Staij uardann ancor chesti storij ca mis staser cu nata uaglion

E pur si ta spezzat o cor, tu nun e a turnà a cas cu l’uocchij nfus

Tu pe chill si sul n’asciut

Chill e te no nun è n’ammurat

E mi se sta verenn cu nat, tu ormaij si o passat ca nun po turnà





Mo staij sola, iss nun ce sta chiu

tien ancor chistu vis nfus

nun o pnza st’ammor mo è frnut

nun o crerr si chied scus

e staser si chiamm tu nun o pnza

sta facenn scen vo sul parià

e quand tu o vir mo nun te squaglià

pcché chistucca nt’adda vre spugliat

Na soluzion ce sta

no pensà a chistu scem

ca te vo sul spuglia

tu si o sfizij e na ser





