Fiorella Mannoia – Padroni di niente: video ufficiale, testo e significato dell’incantevole canzone

Scritta da Amara e prodotta da Carlo Di Francesco, Padroni di niente è la stupenda title track del diciannovesimo album in studio della cantante romana Fiorella Mannoia, negli scaffali dei negozi dal 6 novembre 2020, ad oltre un anno e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica Personale. Il significato, il testo e il video ufficiale che accompagna questo pezzo.

Anticipato dal singolo Chissà da dove arriva una canzone, anch’esso molto bello, il fortunato progetto racchiude un totale di otto inediti, tra i quali quello in oggetto, secondo singolo estratto dal disco, on air dal 13 novembre.

Il significato di Padroni di niente

Padroni di niente è la traccia che apre l’album ed è stato inciso con lo scopo di trasmettere un messaggio chiaro: la consapevolezza che nessuno è padrone di nulla, perché è bastato qualcosa di minuscolo a mettere in ginocchio un’intera umanità. Il brano invita l’ascoltatore a concentrarsi di più sul valore vero della vita e su ciò che ad essa dà senso.

Testo Padroni di Niente – Fiorella Mannoia

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Passa, certo che passa

il tempo cammina e lascia la sua traccia

disegna una riga sopra la mia fronte

come se fosse la linea di un nuovo orizzonte

cambia, la mia faccia cambia

cambia la mia testa, il mio punto di vista

la mia opinione sulle cose e sulla gente

cambia del tutto o non cambia per niente

[Ritornello]

E poi e poi e poi

sarà che quando penso… di voler cambiare il mondo

poi succede che… è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando penso… di voler salvare il mondo

poi succede che… è lui che invece salva me





[Strofa 2]

Passa, è certo che passa

l’uomo cammina e lascia la sua traccia

costruisce muri sopra gli orizzonti

stabilisce confini, le leggi, le sorti

sbaglia, sbaglia chi non cambia

chi genera paura, chi alimenta rabbia

la convinzione che non cambierà mai niente

è solo un pensiero che inquina la mente

[Ritornello]

E poi e poi e poi

sarà che quando penso… di voler cambiare il mondo

poi succede che… è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando sento… di voler salvare il mondo

poi succede che… è lui che invece salva me

[Ponte]

C’è che siamo padroni di tutto e di niente

c’è che l’uomo non vede, non parla e non sente

qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l’amore

qui c’è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore

e se fosse che stiamo davvero sbagliando

e facendo il più brutto dei sogni mai fatti

e se fosse che stiamo soltanto giocando

una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco

[Ritornello]

E poi e poi e poi

sarà che quando penso… di voler cambiare il mondo

poi succede che… è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando sento… di voler salvare il mondo

poi succede che… è lui che invece salva me





[Outro]

C’è che siamo padroni di tutto e di niente

c’è che l’uomo non vede, non parla e non sente

qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l’amore

qui c’è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore, la vita è un valore





Padroni di niente Video Ufficiale

Online dal 16 novembre, il significativo video è stato diretto da Paolo De Francesco per MoltiMedia. Nel filmato, la copertina del disco si anima, con la Mannoia che canta e osserva la propria civiltà, riflettendo sul bello e il brutto che l’uomo ha costruito.